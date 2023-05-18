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影／霧鎖金門9架次航班取消 上千人受影響 20多名考生傻眼

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門尚義機場中午前的航班全數取消，機場到處都是候機的旅客。記者蔡家蓁／攝影
金門尚義機場中午前的航班全數取消，機場到處都是候機的旅客。記者蔡家蓁／攝影

霧鎖金門！雖然已經進入悶熱的5月，但金門地區一早到處都是霧濛濛的景象，今天中午台灣往返金門的飛機全部取消或延後，總計受影響的旅客超過上千人，當中還有要赴台考試的20多名考生，大家都只能望天興嘆；此外，因水頭碼頭受濃霧影響，金門往返五通與石井航線自9點55分起也暫停航駛，有數百位旅客受影響。

金門從今天一早就開始起霧，因為濃霧作祟，尚義機場的能見度甚至一度降到200公尺上下，水頭碼頭也是被濃霧籠罩，因為這兩天都是全台大學推甄的面試時間，不少金門高中的學生上午到機場發現飛機取消，幾乎都傻眼，金門高中教官林佳承獲悉也到場關心，林佳承說，大概中午前有20多名考生登記飛機遭取消，預計下午還會更多，他也建議縣府如果今天的飛航狀況無法改善，希望能協助增開船班，讓學生都能順利到台灣考試。

金門高中李姓學生也說，準備了好久，要去台灣參加甄試，沒想到卻遇上濃霧攪局，只能說無奈，現在只能祈求老天爺幫忙，讓天氣好轉，不然就是期待縣府能協助增開船班，希望這次的考試，不要受到影響。

據了解，目前往返金門飛機航班全取消，到下午14點前，天候狀況都不會好轉，目前已取消台北3班，台中3班，高雄2班，台南1班，合計9班，受影響旅客超過上千人。

據消息人士研判，預估中午前後天氣都是維持西南風狀態，要等到下午或傍晚下雨，才會改善，明天預估是吹北風，但目前航班已經全數訂位客滿。

因為濃霧，金門往返台灣的班機都取消，讓金門高中要赴台考試的學生也急著跳腳，教官聞訊也到場關心。記者蔡家蓁／攝影
因為濃霧，金門往返台灣的班機都取消，讓金門高中要赴台考試的學生也急著跳腳，教官聞訊也到場關心。記者蔡家蓁／攝影
因為霧鎖金門，金門尚義機場中午前的航班全數取消，機場到處都是候機的旅客。記者蔡家蓁／攝影
因為霧鎖金門，金門尚義機場中午前的航班全數取消，機場到處都是候機的旅客。記者蔡家蓁／攝影
因為飛機取消，金門尚義機場內到處都是候機的旅客。記者蔡家蓁／攝影
因為飛機取消，金門尚義機場內到處都是候機的旅客。記者蔡家蓁／攝影
霧鎖金門，金門上午到處都霧茫茫，機場的塔台也被濃霧籠罩。記者蔡家蓁／攝影
霧鎖金門，金門上午到處都霧茫茫，機場的塔台也被濃霧籠罩。記者蔡家蓁／攝影
受到濃霧影響，金門中午前的班機都已經取消或延誤。記者蔡家蓁／攝影
受到濃霧影響，金門中午前的班機都已經取消或延誤。記者蔡家蓁／攝影
金門高中李同學也說，準備了好久，要去台灣參加甄試，沒想到卻遇上濃霧攪局，現在只能祈求老天爺幫忙，讓天氣好轉。記者蔡家蓁／攝影
金門高中李同學也說，準備了好久，要去台灣參加甄試，沒想到卻遇上濃霧攪局，現在只能祈求老天爺幫忙，讓天氣好轉。記者蔡家蓁／攝影

金門 碼頭

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