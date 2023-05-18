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高雄工人撞到頭！左眼長出泡泡 案例登上新英格蘭醫學期刊

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
阮綜合醫院急診醫學科主治醫師李念融。記者王勇超／攝影
阮綜合醫院急診醫學科主治醫師李念融。記者王勇超／攝影

高雄1名63歲男子在工地作業時，意外跌倒撞到頭部與眼眶，他發現左眼球變成泡泡狀，前往醫院求救，經電腦斷層檢查，發現是外傷導致氣體跑到上眼瞼，形成眼窩氣腫的罕見現象，以針頭減壓引流排出空氣，治療後已無大礙。

阮綜合醫院急診醫學科主治醫師李念融表示，這個特別的案例，是一位63歲的工地工人，在工地工作時發生意外跌倒，撞到額頭、眼眶等部位，受傷後工人發現撞擊部位出現紅腫、熱痛之外，也發現左眼的眼皮、眼瞼腫了起來，左眼轉動時，會出現複視的狀況。

李念融說，經安排電腦斷層，發現工人除了眼眶有骨折，外傷也導致空氣跑進去他左眼的上眼瞼、結膜，導致眼球出現泡泡狀的外觀，「相當罕見！」急診在第一時間先幫他消炎止痛，由於空氣存在的地方比較靠近眼睛的外層，所以由眼科醫師使用針頭，直接把空氣引流出來，後續透過門診追蹤治療後，眼球外觀恢復正常、視力也未受明顯的影響。

李念融認為因跌倒撞到頭，導致眼睛形成眼窩氣腫的現象罕見，決定將這個特別的案例，投稿到新英格蘭醫學期刊，並獲得刊登。李念融說，他希望透過分享與行醫初衷的堅持，為醫學帶來更多的進步，幫助更多的病患平安回家。

李念融表示，急診室每一刻都是十萬火急，個案在急診室醫護團隊的搶救下，可能獲得重生，也可能稍縱即逝，但有時候再怎麼努力還是得面對噩耗，只能在盡力的同時，透過經驗的累積繼續精進自己及急救團隊，讓下次的急救更順利。

阮綜合醫院急診醫學科主治醫師李念融，把這個特殊案例投稿到新英格蘭醫學期刊，並獲得刊登。記者王勇超／攝影
阮綜合醫院急診醫學科主治醫師李念融，把這個特殊案例投稿到新英格蘭醫學期刊，並獲得刊登。記者王勇超／攝影
外傷導致氣體跑到左眼的上眼瞼，讓眼球變成泡泡狀。圖／阮綜合醫院提供
外傷導致氣體跑到左眼的上眼瞼，讓眼球變成泡泡狀。圖／阮綜合醫院提供
高雄1名工人在工地意外跌倒撞到頭，外傷導致氣體跑到左眼的上眼瞼，讓眼球變成泡泡狀。圖／阮綜合醫院提供
高雄1名工人在工地意外跌倒撞到頭，外傷導致氣體跑到左眼的上眼瞼，讓眼球變成泡泡狀。圖／阮綜合醫院提供

醫學 醫師 團隊

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