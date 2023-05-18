夜尿症睡不好陷職場危機 全台250萬熟男恐受害

中央社／ 台北18日電

夜尿症打擊全台250萬熟男職場競爭力，醫師提醒，40歲以上男性出現半夜起床如廁逾2次，恐造成睡眠品質差，影響工作效率，落入夜尿型中年職場危機，有排尿問題建議至泌尿科就診。

台灣尿失禁防治協會手術交流暨推廣委員會副主委、高雄長庚醫院泌尿科主治醫師陳建旭今天透過新聞稿介紹，夜尿症是一種疾病，會出現一晚至少2次以上的強烈尿意中斷睡眠，近9成夜尿症患者是屬於夜間尿量大於整天尿量1/3的「夜間多尿」。

以比率最高的夜間多尿來說，是因為熟睡時腦下垂體老化導致抗利尿激素分泌不足，無法濃縮尿液所致。陳建旭說，隨著年紀越大，夜尿症比率越高，據統計，40歲以上夜尿症盛行率近4成，與常見的代謝症候群「三高」相當。

陳建旭說明，推估全台恐有超過250萬熟男受夜尿症影響。夜尿症導致睡不好的後果不容小覷，長期下來有毒物質堆積在神經元，不僅導致注意力不集中、記憶衰退，甚至增加阿茲海默症、帕金森氏症與失智風險。

另外，還有國外研究調查發現，每晚夜尿次數超過3次民眾，死亡率顯著提高，甚至夜尿症不僅造成健康亮紅燈，患有夜尿症的患者工作產值平均降低24%。新光醫院泌尿科主任何承勳解釋，因為夜尿中斷睡眠，影響記憶及判斷力，甚至容易帶來負面情緒，衝擊白天工作表現。

夜尿型中年職場危機逐漸受重視，陳建旭提到，在門診中因夜尿症影響職涯的案例其實並不少見，男性如發現睡眠期間尿尿次數或尿量變多，千萬不要輕忽隱忍，應立即尋求泌尿科醫師協助診斷病因，才能對症下藥，目前已有口服的合成抗利尿激素藥物能改善夜間多尿症狀。

睡眠 醫師

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