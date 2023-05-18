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通霄鐵道荷花菜市場開張 迎接第一批攝友搶拍紅番鴨
苗栗縣通霄鎮五南里平交道旁荷花田，每年夏季荷花盛開期間，常吸引鐵道迷及攝影玩家搶拍荷花與列車「相遇」的瞬間，在地攝影師張麥斯從本月4日拍到第一朵初荷後，宣告荷花菜市場即將開張，這兩天南邊東側的荷花開了很多，也迎來迎接第一批攝友，搶拍有紅番鴨之稱的普悠瑪。
該處荷花田，因地主耐心栽植，每逢荷花綻放之際，常吸引不少人前往賞花，而且荷花田鄰近鐵道，可以拍攝到鐵道列車與荷花同框畫面，常有鐵道迷頭頂大太陽或撐傘，駐足捕捉寧靜荷花和鐵道列車呼嘯而過的動與靜結合景致。
張麥斯說，荷花田共有5區，這幾天開始出人潮，彷彿也宣告「鐵道荷花菜市場」正式開張，其中以278次彰化往花蓮的普悠瑪吸引最多人，有不少攝影玩家和民眾也耐心等待120次潮州開往七堵的新自強號，可說是各有所好。
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