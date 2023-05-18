新北定向越野「鶯歌場」520起報名

「2023探旅新北—定向越野活動」第四場系列賽「鶯歌場」，將於5月20日開放報名，新北市觀旅局表示，賽場範圍拉到今年最新最夯的打卡聖地—新北市美術館園區，賽事將於8月20日登場。

鶯歌場邀請運動網紅「一輪」擔任賽事代言人，鶯歌場路線也將能夠眺望大漢溪景色，更設計「競賽組」與「體驗組」路線，讓運動愛好者和親子家庭族群都有適合參與的組別，並透過定向地圖的導引，自由地在每個打卡感應點之間規劃自己想探索的路線，交織出獨一無二的定向旅遊體驗。

新北市觀旅局長楊宗珉表示，今年的定向越野活動從5月至9月，每個月依序在林口、瑞芳（6月11日）、新店（7月16日）、鶯歌（8月20日）及八里（9月24日）等5區開跑，首場「林口場」已圓滿落幕，林口的五月雪美景以及縱谷臺地地形讓參賽選手印象深刻，8月20日的鶯歌場則是另外一種全然不同的風格，歡迎有興趣體驗結合運動賽事與觀光旅遊的民眾，可以把握鶯歌場400個名額。