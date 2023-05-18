注意力不足過動症孩子難專注 沈浸網路世界易成癮

3C科技普及，網路成癮成教養難題，也是醫院兒童青少年精神科門診的常見狀況之一，即使尚未被列為正式的精神疾病診斷，仍不容忽視。醫師指出，注意力不足過動症孩子的專注力難持續，會追求新奇刺激，網路互動充滿變動性且能立即獲回饋，他們因此更容易沉浸其中。

北市聯醫松德院區兒童青少年精神科主治醫師李宛臻表示，注意力不足過動症的成因與腦部數個腦區，尤其前額葉的功能及連結異常有關，基因遺傳也有高度關聯，5至8%學齡兒童受此影響，是一種常見的兒童神經發展疾病，且會影響孩子的網路成癮行為。

李宛臻說，注意力不足過動症孩子的專注力難持續，傾向追求新奇刺激、高度變化性的事物，他們通常難以延遲滿足，需立即回饋。相較現實生活須努力且持之以恆，才能看到成果，網路互動不僅刺激又能立即獲回饋，讓他們更容易沉浸而難以自拔。

她分析，該疾病患者會有分心、粗心、坐不住、衝動、難專注、較難控制情緒等症狀，在課業學習或生活會比一般孩子更難達到家長或老師要求，長期累積的挫折感使其以對立反抗、自我放棄的態度去面對外在環境的規範，進而引發親子衝突。他們因此傾向透過快速、便捷、可近性高的網路世界去舒壓，而不願正視現實生活的困難，久而久之變成惡性循環。

李宛臻提到，網路成癮的核心症狀是對於網路使用的失控，像是想上網卻無法會感到煩躁且坐立不安，明知不妥仍花費過多時間在上頭，這些行為明顯影響日常生活，包含就寢時間、學校出席狀況、課業學習表現與親子關係等。許多被家長帶來就醫的孩子，經評估潛藏注意力不足過動的症狀。

她建議，使用藥物治療可使孩子較能專注且降低衝動，得以有效學習自我節制、靜下心面對現實生活的困難。另培養孩子壓力因應及情緒調節的能力，家長也要調整教養方式，如以鼓勵代替責備、陪伴探索興趣等，讓他們能有生活重心和長期努力的目標。