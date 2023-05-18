皮膚乾癢無解！她一量「血糖飆470」險昏迷 醫曝2早餐害的

聯合新聞網／ 綜合報導
粥和沖泡榖粉，兩樣都是屬於高GI食物。 圖／ingimage
粥和沖泡榖粉，兩樣都是屬於高GI食物。 圖／ingimage

皮膚搔癢有可能是糖尿病？中醫皮膚科專科醫師艾利絲學姊指出，有一名阿嬤皮膚搔癢乾澀，結果竟然出現了糖尿病的症狀，血糖飆到「474」，隨時都有可能昏迷，一問之下阿嬤喜歡吃粥和沖泡榖粉當早餐，兩樣都是屬於高GI食物，升糖會非常快，要盡量避免。

艾利絲在臉書短片指出，有一位阿嬤因為皮膚搔癢乾澀，擦乳液都沒有效，還出現了糖尿病的症狀，包含了多吃、多喝、多尿、皮膚搔癢、體重下降、時常感到飢餓、視力模糊、手抖心慌，結果一測血糖，竟然飆到「474」，是隨時可能「昏迷」的狀態。

護理師趕快幫阿嬤開藥，一周之後血糖就成功降低到「145」，一問之下才知道阿嬤早餐都喜歡吃粥和沖泡的榖粉，艾利絲表示，如果想降低血糖盡量要避免，因為這兩樣都是高GI的食物，升糖會非常快，另外也不能同時吃兩種澱粉，尤其油炸類的食物多是澱粉類。

艾利絲也說，中醫有一樣降血糖方，麥門冬、黨參、五味子、石斛、玄參、知母、石膏、炙甘草各8克，加一把米，倒入1.5公升水中，煮開後再煮20分鐘即可飲用。

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