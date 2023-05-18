碳權交易平台7月成立 提供企業ESG或產業供應鏈需求

歐盟2026年碳進口稅上路，我國碳費費率也備受關注。環保署今舉辦「溫室氣體自願減量推動策略專家論壇」，環保署副署長沈志修今天受訪表示，氣候因應法2月三讀後，環保署已與金管會討論碳權交易所相關事宜，最快7月底將成立，提供企業或產業資訊服務。

沈志修表示，企業自願減量可以以大帶小，盼加速達到減碳目標，透過企業提出的減量策略執行，若為需繳交碳費的對象，可以作為碳費扣抵使用，也可至碳權交易所，也就是碳交易平台進行交易，目前國內直接加間接、年排放量2.5萬噸以上排放大戶約500家，總排放量約1.5億噸。

沈志修指出，碳費審議委員會及碳權交易所同步進行。環保署將於今年8月公布碳費審議委員會設置要點草案，之後召開研商會與各界討論、蒐集意見，力拚年底完成法制、明年初審議會進行費率討論，而碳交易平台最快於7月底成立，初期主要提供資訊服務，企業若有ESG或產業有供應鏈需求，可透過平台進行交易。

沈志修說，今天舉辦專家論壇主要希望不只是碳費課徵的對象需要減碳，所有企業都一起進行減量，並透過論壇了解國際作法，盼訂定管理辦法前讓各界都能理解。

碳權交易所是因應未規範繳交碳費的企業，自主減量有碳權，加上大型企業有購買碳權進行碳中和的需求，因此成立交易平台讓國內企業進行碳權交易，由於每個人需求額度不同，加上市場機制，不同於碳費審議會的碳費為固定費率，碳權交易所的價格是浮動的。