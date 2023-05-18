蛋價回穩、蛋荒紓緩是因為進口雞蛋多嗎？蛋商這樣分析

根據農委會最新雞蛋產銷資訊，本周產蛋雞隻數3128萬隻，比上周3109萬隻略增19萬隻；雞蛋日產量為11萬3500箱(每箱約200顆)，雞蛋日產量與上周相比略增500箱；國內需求量每日需12萬4000箱，產量仍不足，蛋雞日報表上，仍呈現雞蛋產量稍嫌不足，市況良好，業界推估，零售蛋價回穩，最主要的原因，仍在於清明節過後的消費低迷遲滯，也因此，產業也不急著追加生產，該休養的休養、該換羽的換羽。

超市賣場的洗選蛋也因為有進口雞蛋的加入，雖然仍無法穩定供應，比較容易買到；本周洗選場洗選噴印雞蛋的進貨量4905萬顆，比上周4491萬顆，增加414萬顆；洗選噴印的數量2057萬顆，比上周2005萬顆，增加52萬顆；超市販售的盒裝洗選蛋，國產、進口都有，有略為增加雞蛋供應量，但若原料蛋的質量不夠好，過大、過小、或者蛋殼過薄，都無法上機台洗選，整體供應仍在低點，緩慢回升。

雖然官方對外宣稱，上個月進口超過3000多萬顆雞蛋，本月進口6000多萬顆雞蛋，光4、5兩個月進口雞蛋就達1億顆，貌似數量很龐大；但中部陳姓蛋商表示，以台中為例，超市賣場進口雞蛋並不容易見到，依照農委會的說法，現階段雞蛋每日需求量為2400萬顆，對照目前日產量2270萬顆仍有差距，而已4、5月的進口雞蛋量算來，也不到台灣需求量5天，少量供應市場而已，他認為，進口要補足缺口不易，平抑蛋價功能較大。