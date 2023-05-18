今年梅雨不太妙？美國預測6月初台灣梅雨不見 換成颱風排排站

今年梅雨不太妙？天氣風險公司粉專在臉書貼文指出，美國GFS模式14天後的預測，台灣梅雨不見了，換成颱風排排站。並指出如果把時間遮起來跟小編說這是8月的預測圖，一點都不會懷疑。當然14天後的預測變動極大，看看就好，但是今年的梅雨好像不太妙。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，下周菲律賓東方海面有熱帶系統活動，對東亞大氣環流產生影響，並阻礙梅雨滯留鋒面的形成，但會持續多久？需密切觀察。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也在臉書指出，今年梅雨不太妙。美國預報資料顯示6月初颱風排排站，他之前提到，觀察5月底至6月初南方系統，就目前歐美模式預測6月10日後環境有利梅雨鋒面的建立，如果真的發生的話，今年就創下有利梅雨建立最晚的時間，上一次是2018年的5月31日至6月4日。

對於美國14天後的預測圖，氣象局氣象預報員趙竑指出，這個時期氣候不確定性很高，14天後情況如何，現在很難準確預測。

他表示，民眾擔心缺水，目前看起來6月初比較有可能有梅雨滯溜鋒形成的環境。今起到下周，也有兩波移動型梅雨鋒面來，周五、周六各地有局部短暫陣雨或雷雨，周五降雨最明顯。下周一另一鋒面接近，西半部地區有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。這時期天氣不穩定，也常會有午後對流的情形。