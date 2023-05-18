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鋒面影響 晚間起注意大雨強風雷擊雙北6縣市高溫恐36度

聯合報／ 記者彭宣雅陳智華╱台北即時報導
氣象局上午針對雙北等6縣市發布高溫黃色燈號，恐有36度高溫。本報資料照片
氣象局上午針對雙北等6縣市發布高溫黃色燈號，恐有36度高溫。本報資料照片

今明鋒面靠近至通過，天氣風險公司天氣分析師林孝儒指出，外出請留意雷陣雨，而氣象局上午7點07分針對雙北等6縣市發布高溫黃色燈號，恐有36度高溫。

林孝儒指出，鋒面逐漸南下靠近，台灣附近雲量逐漸增多，各地晴轉多雲或陰的天氣且西南風將更為增強，氣溫提升，普遍高溫都在30度以上，甚至南高屏內陸、北部盆地及東南部都將有36度或以上高溫。

氣象局指出，天氣高溫炎熱，台東縣有焚風發生機率，今天白天台北市、新北市、台東縣地區，桃園市、台南市近山區或河谷，花蓮縣縱谷為黃色燈號，恐飆36度高溫。

降雨方面，林孝儒說，今晨桃園至台中一帶已受些鋒前雲系影響，有短暫雷陣雨。白天起西部有局部短暫雷陣雨，尤其是中北部一帶，午後山區也有短暫雷陣雨。

林孝儒說，明天白天起鋒面移入，各地降雨區域更擴大，都有短暫雷陣雨，尤其中北部，有較旺盛對流發展帶來短時強降雨，也要留意雷擊機率。提醒大家今晚至明白天天氣最不穩定，容易伴隨著大雨、強陣風、雷擊等劇烈天氣現象，外出務必提高警覺。

林孝儒說，周末這波鋒面減弱遠離後轉西南風環境，清晨前後轉為迎風面的中南部有零星陣雨機會，午後山區也容易有短暫陣雨或雷雨，甚至有機會影響北部及東部平地。周末安排山區活動，要留意午後天氣變化。

至於下周一鋒面快速通過各地再度轉雨，這波通過再更快一些，不過預期中北部還是有較大雨勢發生機會。

林孝儒指出，下周二轉為東北風環境，由於仍有鋒面殘存雲系影響，南台灣持續有短暫陣雨。下周三各地天氣才會回歸穩定。下周南方洋面上逐漸有些熱帶系統發展跡象，目前來看對台灣沒有直接威脅，不過若順利發展，可能五月底前台灣附近就比較難有典型梅雨鋒面環境建立，未來值得持續觀察。

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