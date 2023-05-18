快訊

康建生技喋血案釀4死1重傷 李鴻淵「行刑式槍擊」遭判死

國巨董座陳泰銘接掌富鼎董事長 鴻海、國巨資源大挹注

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高溫飆36度！今起迎2波梅雨鋒面 吳德榮曝「雨勢最大」時間

聯合報／ 記者周彥妤╱台北即時報導
今起至下周天氣不穩定，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天指出，今起迎第三波及第四波梅雨鋒面，天氣悶熱下雨。本報資料照片
今起至下周天氣不穩定，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天指出，今起迎第三波及第四波梅雨鋒面，天氣悶熱下雨。本報資料照片

今起至下周天氣不穩定，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天指出，今起迎第三波及第四波梅雨鋒面，天氣悶熱下雨，下周則菲律賓東方海面有熱帶系統活動，對東亞大氣環流產生影響，後續需再觀察。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，未來一周有梅雨季第3、4波「移動性」鋒面影響，結構不強，持續時間亦不長；但即使鋒面離開後，大氣仍不穩定，清晨西南部沿海、午後山區易有小範圍對流發展，並影響其他地區。

他指出，無論是在鋒面附近、或因大氣不穩定而被激發的對流，皆屬中、小尺度的天氣系統，可提前預警的時間較短，應多注意即時訊息。另外；下周菲律賓東方海面有熱帶系統活動，對東亞大氣環流產生影響，並阻礙滯留鋒面的形成，但會持續多久？需密切觀察。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，今日第3波「移動性」鋒面逐漸接近，天氣仍悶熱，東南部有焚風發生的機率；大氣不穩定，西半部有局部短暫陣雨；各地區平地氣溫：北部21至35度，中部23至34度，南部23至35度，東部20至36度。

至於明日鋒面影響，降雨機率提高，偶有小範圍強對流發展，伴隨較大雨勢，需注意即時訊息。周六、下周日鋒面東移，大氣仍不穩定，西半部有局部陣雨。

吳德榮也說，最新模式模擬顯示，下周一梅雨季第4波「移動性鋒面」逐漸接近，大氣不穩定，西半部有局部短暫陣雨。下周二鋒面影響，各地降雨機率提高，偶有小範圍強對流在其中發展，伴隨較大雨勢。下周三天氣好轉，山區午後有局部短暫陣雨的機率。

吳德榮 梅雨

延伸閱讀

晴熱天氣上看32度 吳德榮：周日梅雨季第二波鋒面到

高溫上看34度日夜溫差大 吳德榮：梅雨季第二波鋒面周日到

吳德榮：今明氣溫升中南部逾30度 周末第二波梅雨來

梅雨季首波鋒面到 6縣市大雨特報 吳德榮：今晚最低溫

相關新聞

通勤族懶人包！基北北桃通勤1200月票開賣 一圖搞懂適用範圍、TPASS是啥、1280怎退費

基北北桃生活圈定期票「TPASS悠遊卡」今天上午11點起，開放民眾在4大超商及博客來官網預購，聯合新聞網也幫大家整理詳細內容，包含《1200購買使用方法》、《TPASS是什麼》、《1200和1280差異》、《原本1280要怎麼處理》等，讓通勤族一次搞懂。

熱！台東今飆38度高溫 雙北、台南逾36度

今天第三波梅雨鋒面逐漸接近，水氣越晚越多，但不少民眾覺得很熱。台東縣地區發生焚風，中午12時26分已出現38度高溫，台北...

健保總額成長率降、部分負擔力道弱 醫界：災難的開始

衛福部正式預告健保部分負擔新制，最快於7月1日上路，往後醫療費用勢必增加，民眾的荷包又要失血了。隨著高齡化社會醫療支出愈...

桃機第一航廈保險絲熔斷跳脫停電 13分鐘恢復供電

桃園國際機場今天（18日）上午傳出第一航廈部分設施停電，有旅客在臉書表示出國時遇上航廈停電，雖然航廈內照明正常，但有部分...

基北北桃TPASS補助如何拿、哪些卡能加值月票？ 4大QA一次看

基北北桃1200元月票都會通，將於6月15日開放預購、7月1日上路。交通部公路總局配合政策，推出「TPASS行政院通勤月...

哺乳媽想跳傘！她超怕「胸部爆炸」 釣出專科醫認證：假的也不會

一名年輕媽媽剛生完小孩，正處於哺乳階段，想挑戰跳傘卻害怕「胸部在空中爆炸」，因此私訊婦產科名醫蘇怡寧，事後蘇也發文分享引起熱議，甚至釣出專科醫師認證，假奶也不會破掉，最後連當事人也出面回應「上飛機前會先擠乾的…謝謝大家關心」。。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦