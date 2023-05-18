高溫飆36度！今起迎2波梅雨鋒面 吳德榮曝「雨勢最大」時間

今起至下周天氣不穩定，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天指出，今起迎第三波及第四波梅雨鋒面，天氣悶熱下雨，下周則菲律賓東方海面有熱帶系統活動，對東亞大氣環流產生影響，後續需再觀察。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，未來一周有梅雨季第3、4波「移動性」鋒面影響，結構不強，持續時間亦不長；但即使鋒面離開後，大氣仍不穩定，清晨西南部沿海、午後山區易有小範圍對流發展，並影響其他地區。

他指出，無論是在鋒面附近、或因大氣不穩定而被激發的對流，皆屬中、小尺度的天氣系統，可提前預警的時間較短，應多注意即時訊息。另外；下周菲律賓東方海面有熱帶系統活動，對東亞大氣環流產生影響，並阻礙滯留鋒面的形成，但會持續多久？需密切觀察。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，今日第3波「移動性」鋒面逐漸接近，天氣仍悶熱，東南部有焚風發生的機率；大氣不穩定，西半部有局部短暫陣雨；各地區平地氣溫：北部21至35度，中部23至34度，南部23至35度，東部20至36度。

至於明日鋒面影響，降雨機率提高，偶有小範圍強對流發展，伴隨較大雨勢，需注意即時訊息。周六、下周日鋒面東移，大氣仍不穩定，西半部有局部陣雨。

吳德榮也說，最新模式模擬顯示，下周一梅雨季第4波「移動性鋒面」逐漸接近，大氣不穩定，西半部有局部短暫陣雨。下周二鋒面影響，各地降雨機率提高，偶有小範圍強對流在其中發展，伴隨較大雨勢。下周三天氣好轉，山區午後有局部短暫陣雨的機率。