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台首位舞蹈博士 劉鳳學98歲辭世
台灣第一位舞蹈博士、國家文藝獎得主劉鳳學昨辭世，享耆壽九十八歲。新古典表演藝術基金會、台灣原民文化志業基金會、新古典舞團以及唐樂舞昨聯合發聲明表示，依照劉鳳學遺囑，將不設告別式。
劉鳳學生於一九二五年，自幼學習古典芭蕾，一九五○年代開始接觸原住民舞蹈，一九六○年代赴日進修舞蹈創作法，同時也在日本宮內廳研究唐代樂舞。她於一九七六年創辦「新古典舞團」，一九八七年獲英國國家舞蹈哲學博士學位，為我國第一位舞蹈博士。一九七九年，她提出「國民中小學舞蹈實驗班」建議案，一九九四年於全國教育會議中提出「七年一貫制藝術教育制度」，影響台灣舞蹈教育。
對於劉鳳學辭世，文化部長史哲聞訊後深表哀悼並表示，劉鳳學老師本身就是一部台灣當代舞蹈史，畢生奉獻台灣舞蹈的推廣與發揚，文化部將呈請總統明令褒揚。
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