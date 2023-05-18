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健保總額大砍 醫憂自費項目增多「西醫、中醫、牙醫都受影響」

聯合報／ 記者沈能元邱宜君／台北報導
衛福部針對明年健保總額採取新計算方式，醫療總額遭砍一五○億元，引發醫界強烈不滿。 圖／聯合報系資料照片
衛福部針對明年健保總額採取新計算方式，醫療總額遭砍一五○億元，引發醫界強烈不滿。 圖／聯合報系資料照片

衛福部提出明年健保總額新預估方案，恐將大砍一五○億元，私立醫療院所協會理事長朱益宏表示，高齡化社會醫療支出愈來愈多，且新藥、新醫材的價格昂貴，健保總額成長率卻被壓抑，民眾健康無法得到妥善照顧。台北榮總副院長李偉強認為，「茲事體大，衛福部應該與醫界好好溝通」。

李偉強表示，步入後疫情時代，就醫人數增加，健保支出劇增，但健保總額卻是反其道而行，大砍預算，西醫、中醫、牙醫等所有科別都會受到影響；當健保給付愈來愈少，民眾自費項目恐怕變多，加重就醫負擔。

「健保總額成長率的低推估方式，一直以來都有低估傾向，這個問題已和衛福部講過不知道多少遍」。前衛福部健保會委員、台大公衛教授陳秀熙呼籲，將「長新冠」照護計畫放進協商，採專案辦理，否則點值被稀釋得太低，不但對醫界不公平，最後受害的也還是民眾。

據了解，台北地區去年第四季健保醫療平均點值已不到○點八元，而今年第一季健保點值只會更低。

「政府若不願意為健保總額開源，勢必只能節流」。新光醫院副院長洪子仁說，國人一年平均看診高達十六點九次，高於其他先進國家，即使部分負擔新制上路，一年僅增加卅幾億元，抑制醫療浪費的效果有限；當總額無法成長、醫療使用持續增加，醫療院所遭雙重夾擊，經營面臨嚴峻挑戰。

「每投資一元在醫藥衛生，長遠來看，可產生了二到四元的經濟效益」。洪子仁呼籲，政府應於五年內將醫療保健支出占ＧＤＰ的比率從百分之六點二提升到八以上，才能讓健康投資水準與國際接軌。

健保 衛福部 醫材

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