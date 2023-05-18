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「好食好事」加速器 10家新創入選

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導
好食好事基金會昨天宣布遴選出十家食農新創企業將進入2023年好食好事加速器，展開為期4個月的加速計畫，為新創企業注入創新動能。圖／好食好事基金會提供
好食好事基金會昨天宣布遴選出十家食農新創企業將進入2023年好食好事加速器，展開為期4個月的加速計畫，為新創企業注入創新動能。圖／好食好事基金會提供

「好食好事基金會」支持台灣食農創新創業，昨天宣布遴選出十家食農新創企業將進入二○二三年好食好事加速器，展開為期四個月加速計畫，盼透過新創企業的科技、新式商業模式，為台灣食品、餐飲與農漁牧產業注入創新動能。

今年第六屆入選的十家食農新創企業中，包含九家台灣團隊、一家新加坡團隊，入選新創企業為ECOCO宜可可循環經濟、Tasteme、LooPick 循拾、神能健康服務、原味千尋、探索水產、辣太后創意辣醬、Gentle Foods、Zestea Kombucha、蘭亭生物科技。

加速器入選的新創企業中有來自新加坡的新創Gentle Foods，是一間為高齡、吞嚥困難者設計食品的新創企業，不僅看見台灣高齡化市場需求，選定為海外發展第一站外，並希望借重台灣的食品研發製造實力，成為未來公司生產基地。

新創企業將接受課程、業師專家輔導、行銷曝光、通路業務合作洽談、投資人對接等機會資源；並於計畫尾聲，辦理成果發表，總獎金逾新台幣一五○萬元，在四個月輔導結束後，並將協同關係夥伴資源，擇優投資優秀的加速器新創企業。

由頂新和德基金所捐助的好食好事基金會，其捐助人代表魏應充長期支持青年人才育成，已連續五年透過加速器計畫系統育成青年人才，提升食農新創競爭力與永續經營能力，希望帶動台灣食農產業變革創新。

基金會執行長陳茂嘉表示，隨著疫情結束，如今新創企業海外拓展已開始活絡，基金會期待帶領台灣優秀的食農新創企業面向海外，也非常歡迎海外新創團隊透過好食好事進入台灣市場，讓生態系更加豐富。

新創企業 食農 團隊

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