外籍幫傭擬放寬 恐衝擊托育業

勞動部擬鬆綁外籍家庭幫傭申請資格，開放讓家中有兩名四歲以下子女的家庭也可申請外籍幫傭，民進黨立委林淑芬質疑，恐怕只有具經濟優勢家庭申請得起，且可能衝擊從事家事服務、保母的中高齡女性就業機會，連帶也造成托育市場萎縮，影響專業托育人員就業，要求勞動部須先做衝擊評估報告。

勞動部次長李俊俋僅表示，正與衛福部研議，依照程序走，未應允做評估。

依現行規定，年薪、或所屬公司年營業額超過一定金額的外國人，才具備申請外籍家庭幫傭資格。國人部分，僅限家有三名以上六歲以下子女，或有四名以上十二歲以下子女，且其中兩名為六歲以下的家庭，或依據家中幼童、老人年齡計點累積達十六點，才能申請外籍家庭幫傭。

由於條件嚴苛，多年來外籍幫傭人數不到兩千人，至今年三月底，在台外籍家庭幫傭僅一六○三人。

勞動部近日研議放寬申請資格，讓家中有兩名四歲以下幼兒就符合；另有官員提議，讓家有一名六歲以下輕度或中度罕病兒也可聘請幫傭協助照顧，十六分點數門檻是否下修、年長者點數增加也將討論。

林淑芬質疑，移工應是補充人力非替代人力，放寬外籍家庭幫傭申請條件，勢必加劇中高齡婦女就業困難，且無疑變相鼓勵把孩子留在家裡，也會造成幼兒園、托嬰中心市場萎縮，一樣會影響專業托育人員就業；外傭不一定有育兒專業，語言、文化也有隔閡，恐影響照顧品質。

托育政策催生聯盟也認為，全台兩萬七千多名托育人員都是相關科系畢業、擁有托育人員技術證照及完整培訓者，放寬外籍家庭幫傭申請資格，可能影響本國人員專業跟就業，甚至導致相關領域畢業生對職場失去信心，造成人力斷層，希望勞動部審慎評估。

普及照顧政策聯盟發言人林綠紅說，勞動部宣稱放寬是因家庭有育兒需求，但現在小孩白天去托嬰中心、大一點去幼兒園，育兒需要是真需要嗎？何況保母、家事服務員等工作對二度就業困難的女性來說是重要出路，貿然開放只會造成本國女性失業問題加劇。拋出沒做過事前調查的政策很不負責任。