潔牙三部曲「牙線、刷牙、漱口水」 順序可不能錯

國民健康署調查發現，九成八國人有蛀牙問題，八成有牙周病困擾，開業牙科醫師李世偉表示，牙線（牙間刷）、刷牙、漱口水為潔牙護牙三部曲，只可惜能夠徹底做好口腔衛生的民眾並不多，以致蛀牙、牙周問題嚴重。

李世偉表示，偏好甜食、潔牙習慣不佳，容易造成口腔內細菌叢生，引發蛀牙。建議民眾在吃東西後，務必依照牙護牙三部曲，維持牙齒及牙周健康。

首先，別急著用牙刷清潔牙齒，應該先以牙線、牙間刷來清除卡在牙縫上的菜餚殘渣，一般來說，光靠刷牙，是很難除去牙縫間的食物。第二步驟才是刷牙，建議選用電動牙刷，透過音頻震動，以及含在嘴裡的牙膏泡沫，更能有效潔牙。

第三則是使用漱口水，李世偉指出，部分市售漱口水因為含有酒精，口感偏辣，且可能傷及口腔黏膜。建議選擇無酒精成分的漱口水，且應天天使用，才能有效去除牙菌斑。

「口腔中的微生態菌叢平衡為人體健康的重要防線」李世偉表示，口腔含有700多種細菌，有好菌、也有壞菌，壞菌可能導致蛀牙、牙周病。一旦口腔菌叢失衡，除了引發口腔疾病，還可能提高心臟病、糖尿病、失智、中風等急重症風險，不可不慎。

李世偉提醒，民眾應該慎選漱口水，以維護「口腔微生態」平衡，另配合正確刷牙習慣，以溫和、安全、有效的方式清潔口腔。

國內一家生技業者推出獨家專利活性肽口腔護理產品，李世偉表示，該活性肽日前通過美國FDA二期人體臨床試驗，已取得美國、加拿大、歐盟、台灣等22項多國專利，如配合潔牙，就可減少牙菌斑，降低牙齦發炎、出血等風險，改善口腔健康。