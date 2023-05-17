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腸病毒疫情增溫！台中近3周有10所幼兒園13班停課

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
小朋友跟著台中市衛生局長曾梓展（左）學習正確洗手五步驟。記者趙容萱／攝影
小朋友跟著台中市衛生局長曾梓展（左）學習正確洗手五步驟。記者趙容萱／攝影

疾管署公告，國內腸病毒正處流行期，台中衛生局說明，疾管署監測資料顯示，台中市近3周腸病毒門、急診就診人數攀升，台中尚無腸病毒重症病例，但社區疫情增溫，教育局統計，經衛生局建議停課，全市公私立幼兒園共10園、13班因腸病毒停課，另有一家托嬰中心因腸病毒停托。

衛生局長曾梓展說，從4月16日至5月6日近3周以來，腸病毒門、急診就診分別為1390、1839及1865人次，台中市雖尚無腸病毒重症確定病例，但社區腸病毒感染風險升溫，提醒民眾落實3撇步，勤洗手、重點性消毒及生病不上課。

開業小兒科醫師施勝桓表示，近日病號仍多，流感有退燒，但新冠和腸病毒燒起來了，很多交叉感染，值得注意的是今年的腸病毒以咽頰炎為主，但水泡不明顯，多以咽頰潰瘍表現，提醒家長症狀不典型，仍有十萬分之一有可能併發腦炎、心肌炎等重症，不能輕忽。

曾梓展說，為避免腸病毒流行期疫情擴大風險，依台中市腸病毒通報及停課、停托標準，感染腸病毒學童應請假在家不上課、不收托至少7天，如托嬰中心或幼兒園等學前教托育機構所在的行政區今年曾被檢驗出腸病毒71型陽性個案或腸病毒感染併發重症確定個案時，同一班級7日內有2名兒童感染腸病毒必須停課7日；若非為公告的行政區，則同一班級7日內有3名兒童感染腸病毒時，建議自主停課7日。

曾梓展建議，一旦發現感染腸病毒的幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、持續嘔吐、呼吸急促、心跳加快以及無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮的肌抽躍反應等重症前兆病徵，請盡速送往台中市13家腸病毒責任醫院治療。腸病毒防治相關資訊，請至衛生局網站點選「專業服務」項下「傳染病防治」，進入「腸病毒專區」，也可撥打免費防疫專線1922或0800-001922洽詢。

小朋友跟著台中市衛生局長曾梓展（左）學習正確洗手五步驟。記者趙容萱／攝影
小朋友跟著台中市衛生局長曾梓展（左）學習正確洗手五步驟。記者趙容萱／攝影

腸病毒 台中市 幼兒園

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