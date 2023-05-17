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藥費、急診部分負擔預告 薛瑞元：7/1上路可能大

中央社／ 台北17日電
衛福部長薛瑞元。 聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影
衛福部長薛瑞元。 聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影

藥費、急診部分負擔新制如期在今天預告，衛福部長薛瑞元表示，預告期內傾聽各界意見，避免疏漏出現，若沒有須修改內容，新制就會在7月1日上路，「這個可能性越來越大。」

中央健康保險署規劃調整部分負擔費，本來免收部分負擔的慢連箋、檢驗檢查改收費，並調整部分現制，預計分2階段上路，急診及藥費是第1階段調整。健保部分負擔費用原預計4月調整，但醫界對急診依檢傷分類收費有疑慮，須重新進行法規預告程序。

薛瑞元告訴中央社記者，依規定要有30天預告期，確實擔心有未完善設想到的狀況，所以歡迎各界專家提供寶貴意見，按規定日程推算，若預告順利，各界對於這個版本的藥費及急診部分負擔新制沒有意見，最快7月可實施，認同如期上路可能性變大。

新制規定，門診一般藥品藥費部分負擔，基層診所、地區醫院維持新台幣100元以下免收，其餘收20%，上限200元；區域醫院、醫學中心藥費100元以下收10元，其餘按20%收取，上限300元；慢箋部分負擔，基層診所3次調劑免收，至於地區醫院以上醫療機構慢箋首次調劑比照一般箋，第2次以後免收。

新修訂的急診部分負擔，基層診所與地區醫院不變150元，區域醫院調整為400元，醫學中心調整為750元；中低收入戶、身心障礙者到基層診所、地區醫院、區域醫院維持現行收費，醫學中心不分類一律收取550元。

健保署表示，現行法定免部分負擔的民眾，如重大傷病、分娩、山地離島地區就醫，及原本由其他單位補助的低收入戶、榮民、3歲以下兒童、警察消防海巡空勤軍人、油症患者、替代役役男等對象，不受影響；另外，中低收入戶、持身心障礙證明民眾也不受這次調整影響。

健保 薛瑞元

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