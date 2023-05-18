買對就不貴 床的世界51週年 黑標商品全館5折

以體驗式銷售、號稱可讓客戶睡一下午的床墊龍頭「床的世界」，用3個小時的試躺體驗，買回未來10年的睡眠品質為訴求，吸引大批死忠粉絲支持；適逢成立51週年，「床的世界」推出3000元購物金、黑標商品床墊全館5折，超級床墊更推出10年10%回饋活動。

圖／張瑞傑提供

總經理陳俊傑表示：「每個人的身體結構不同，就算是雙胞胎的睡眠習慣也不一樣，因此我們導入多品牌床墊、並配置業界唯一的健康睡眠師，希望客戶能夠用足夠的時間找到適合自己的床墊。」

對於如何挑選適合自己的床墊，陳俊傑直言，要讓床達到助眠的效果，第一步就是睡眠環境要改；「過去醫生都是叫你喝牛奶、聽音樂，但最重要的其實就是改善床墊品質。」第二就是了解床墊結構優缺點，找到適合自己的床墊軟硬度。

他分析，過去床墊流行的直筒型彈簧容易造成體感過軟或過硬，而後改善的橄欖型的結構穩定性差，接著業界推出第三代電纜型的彈簧結構改善穩定性後、卻造成造價太高，如今床的世界推出第四代的子彈型彈簧，大幅降低成本並能兼具以上優點。再者，床的世界打破業界「先舒適層再涼感層」的床墊結構慣例，首創「先涼感層再舒適層」兼顧舒適與涼感，來適應台灣亞熱帶氣候，主動適應台灣市場需求。

他認為，即使「床的世界」主動為消費者改善床墊結構，但沒有辦法主觀地為消費者決定哪張床最適合自己，因此陳俊傑在每間店內擺上80張床墊，就是要讓消費者主動試躺、健康睡眠師在旁輔助挑選，就算客戶要挑上一整個下午也沒問題，「我們曾經有睡眠障礙的客戶連續來睡3天、每次睡3個小時，最後才終於決定適合自己的床墊。」

圖／張瑞傑提供

除了改善床墊結構，「床的世界」更導入「舒曼波晶片」，透過舒曼波睡眠引導系統與床墊相輔相成，讓人快速進入深層睡眠、延長睡眠時間，達成「睡眠快充」目的，這樣的床墊稱為超級床墊，他認為，床的世界主打的就是「買對就不貴」的訴求，透過身體告訴你如何選擇睡眠品質，而不是只有買下一張很貴的床墊而已。

針對床墊的保固維修，陳俊傑表示，以如今的床墊科技已經製造出零耗損彈簧，會耗損的其實是床墊的材質，為了滿足客戶需求，「床的世界」同樣首創10年床墊保固、10年後「舒適層」保養維修，「床的世界」免費更換舒適層服務，客戶可利用出國度假、旅遊期間免費更換。

圖／張瑞傑提供

再者，為慶祝「床的世界」51週年慶，全館黑標商品床墊全館5折，來店送3000元床墊購物金，價格滿4萬3900可以現場折抵或提供電子優惠券。「超級床墊10年回饋方案」，只要從第11年開始，已購買超級床墊的vip客戶可以當初買價10％金額再購入一組超級床墊。