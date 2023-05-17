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台中市腸病毒人數攀升 5/17共10幼兒園13班停課

中央社／ 台中17日電
台灣正處腸病毒流行期，台中市今年第16至18週腸病毒門診、急診就診人數攀升。圖／中央社
台灣正處腸病毒流行期，台中市今年第16至18週腸病毒門診、急診就診人數攀升。圖／中央社

台灣正處腸病毒流行期，台中市今年第16至18週腸病毒門診、急診就診人數攀升，台中市教育局統計，今天共10幼兒園13班通報因腸病毒停課。

台中市教育局今天告訴中央社記者，台中市公私立幼兒園今天共有10園13班通報因腸病毒停課。

台中市衛生局透過新聞稿，衛生局長曾梓展指出，台中市今年第16至18週（4月16日至5月6日）的腸病毒門、急診就診分別為1390、1839及1865人次。

曾梓展表示，台中市雖尚無腸病毒重症確定病例，但社區腸病毒感染風險持續升溫，提醒民眾落實3撇步，包含勤洗手、重點性消毒及生病不上課，有效避免腸病毒。

小兒科醫師施勝桓說，值得注意的是，今年的腸病毒以咽頰炎為主，但水泡不明顯，多以咽頰潰瘍表現，提醒家長症狀不典型，仍有十萬分之一有可能併發腦炎、心肌炎等重症，不能輕忽。

腸病毒 台中市

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