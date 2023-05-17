台灣第一位舞蹈博士劉鳳學辭世 享耆壽98歲

台灣第一位舞蹈博士、國家文藝獎得主劉鳳學今辭世，享耆壽98歲。新古典表演藝術基金會、台灣原民文化志業基金會、新古典舞團以及唐樂舞今天聯合發聲明表示，依照劉鳳學遺囑，將不設告別式。

劉鳳學生於1925年，1950年代開始接觸原住民舞蹈，1960年代到日本研究所進修舞蹈創作法，同時也在日本宮內廳研究唐代樂舞。她於1976年創辦「新古典舞團」，1987年獲英國國家舞蹈哲學博士學位，為我國第一位舞蹈博士。

聲明指出，劉鳳學博士是舞蹈界的傑出代表，她的才華、奉獻精神和對舞蹈藝術的熱愛將永遠被銘記在心。她一生致力於台灣舞蹈發展，創作超過130首作品，她以獨特的創作風格和深厚的舞蹈學識，對台灣舞蹈界產生了深遠的影響。

聲明說，劉鳳學博士不僅在國內贏得了無數榮譽和獎項，也在國際舞台上受到廣泛讚譽，為無數舞者和舞蹈愛好者帶來了無盡的啟發和希望，她的辭世是台灣舞蹈界的重大損失，她將被人們永遠懷念和崇敬。我們對她的貢獻和奉獻心存感激之情，她的舞蹈藝術將繼續啟發和影響未來台灣舞蹈發展。

劉鳳學是台灣第一位採集原住民舞蹈的學者、也是第一位重現古代唐樂舞的藝術家，一生致力舞蹈創作與教學，曾擔任台藝大舞蹈科教授兼科主任，兩廳院前身國立中正文化中心主任，曾於1977年獲選為美國國際舞蹈研究委員會（CORD）傑出舞蹈學者、1987年獲得民族藝術薪傳獎、1991年獲得國家文藝獎特別貢獻獎、1997是第1屆國家文藝獎舞蹈類得主，2014年榮獲教育部首屆藝術教育貢獻獎終身成就獎。