聽新聞
test
0:00 / 0:00
大龍蝦、龍虎石斑粥補給 菊島澎湖跨海馬拉松11月5日登場
交通部觀光局澎湖國家風景區管理處主辦的「2023菊島澎湖跨海馬拉松」11月5日登場，今邀請荷蘭籍馬拉松好手何韻柔擔任嘉賓，除了有海岸線美景賽道，分為5至42公里等5組別，沿途還設有設有「特色美食補給站」，包含產地直送的大龍蝦、花枝丸、小管、龍虎石斑海鮮粥等。
菊島澎湖跨海馬拉松已經邁入第6年，今邀請何韻柔擔任宣傳嘉賓，因應疫情解封迎接國際跑者，大會在起終點服務台增加英語翻譯人員。澎管處表示，「2023菊島澎湖跨海馬拉松」不只透過賽事深度體驗地景及人文風情，還設有許多澎湖在地美食打造的「特色美食補給站」。
澎管處指出，菊島澎湖跨海馬拉松具備 IAAF/AIMS 國際專業賽道認證，是全台唯一具備「跨海+跳島」的度假型跑旅賽事，賽道特色為「AB 點」不折返、不繞圈、沿途美景不重複的經典馬拉松賽事，因強勁東北季風也增添挑戰難度，主要路線會行經眾多著名景點，如漁翁島燈塔、牛心灣、大菓葉柱狀玄武岩等。
澎管處也說，今年除了原本就有的全馬組（42公里）、半馬組（21公里）、休閒組（5公里）、接力組（42公里）以外，增加體驗組（11公里）的路線，起點由觀音亭出發，一路沿帆船訓練中心、光榮海堤、重光漁港，至西衛尖山角景觀台補給後，再經市區回到觀音亭，沿途會經過最新地標重光媽祖像，以及尖山角觀景台360度海景。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言