2名4歲以下兒家庭可請外籍家庭幫傭？ 勞部研議中

近日傳出勞動部正在研議放寬外籍家庭幫傭的申請資格，開放讓家中有2名4歲以下子女的家庭也可申請外籍家庭幫傭。民進黨立委林淑芬今在立院司法法制委員會質詢時問及此事，勞動部次長李俊俋證實正與衛福部研議。

依現行規定，僅限家有3名以上6歲以下子女，或有4名以上12歲以下子女，且其中2名為6歲以下的家庭，或依據家中幼童、老人年齡記點累積達16點，以及年薪、或所屬公司年營業額超過一定金額的外國人，才具備申請外籍家庭幫傭的資格。

據勞動部累計標準，舉例來說，家中有未滿1歲嬰兒可獲7.5點、年齡滿5歲至未滿6歲幼兒可獲1點，年齡滿75歲至未滿76歲的老人可獲1點、90歲以上老人可獲7點，也就是說，隨著年齡遞增，幼兒可累計的點數變少、老人則隨年齡遞增點數變多，但年齡滿6歲至未滿75歲不計點。由於幫傭資格限制多，能累積到16點不容易，多年來外籍幫傭人數都不到2千人，截至今年3月底，在台的外籍家庭幫傭為1603人。

據悉，勞動部近日正在研議放寬外籍家庭幫傭申請資格，目前初步研議是家中有2名4歲以下幼兒就符合；另也有提議家有1位6歲以下輕度或中度罕病兒也可聘請幫傭協助照顧，至於16分點數門檻是否下修，或年長者點數增加也需進一步討論。

林淑芬今質詢勞動部是否正在研議放寬外籍家庭幫傭的申請門檻？她擔憂，即使放寬申請條件，大多數的育兒家庭也無法受惠，只有具備經濟優勢的家庭獲得幫助。她更強調，移工是補充人力，非替代人力，但若放寬外籍家庭幫傭申請條件，勢必衝擊到大多數中高齡婦女從事的保母、家事清潔等到府服務人員，會造成中高齡婦女就業困難;同時，現在倡導托育公共化，放寬請外籍家庭幫傭，無疑是變相鼓勵把孩子留在家裡，也會造成幼兒園、托嬰中心市場萎縮，一樣會影響專業托育人員就業。

對此，李俊俋證實勞動部正在與衛福部研議放寬外籍家庭幫傭評點制，但涉及跨部會討論，不會單由勞動部做決定。對於林淑芬要求勞動部必須完成性別影響評估報告，並優先提報行政院性平會討論，李僅回覆，一切都會依照程序走。