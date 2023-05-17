新北每年增300名小爸媽 20歲男照顧身障哥還要獨養1嬰

新北市每年約有300名未成年「小爸媽」，約6成是由其雙親扶養。20歲「小爸爸」阿昊（化名）四年前認識女友小詩有了新生命，後來小詩離開，阿昊扛起育兒責任，白天勤奮工作，晚上則當起新手爸爸，如今更是成為一間餐廳的老闆。新北市社會局將其歷程寫成故事，獲行政院第21屆「金馨獎」性別平等故事獎。

新北社會局兒少科社工師劉孟佳表示，阿昊從小照顧身障哥哥，因經濟壓力國中畢業後就開始打工，16歲那年與女友有了新生命，後來他獨自成了小爸爸，社會局和小爸媽個管中心也協助安排到宅育兒指導、提升照顧幼兒的知能。

劉孟佳說，為了給寶寶和家庭更好的生活，阿昊努力工作，白天在滷味店打工，小孩給家人幫忙照顧，下班再自己照顧寶寶，後來他頂下一間店舖，如今成為賣咖哩飯的老闆，社會局也將一路陪伴協助的歷程寫成故事「從少年仔到阿爸-小爸爸也可以是好爸爸」，獲「金馨獎」性別平等故事獎。

新北社會局兒少科長劉倩如表示，新北市每年約有300名未成年的小爸媽，其中約6成是雙親扶養，小媽媽是主要照顧者；3成則由小媽媽單獨扶養，另有1成為小爸爸獨力撫養，若缺少家庭支持，小爸媽會很辛苦。