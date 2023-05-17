快訊

王鴻薇批台大要放陳明通光榮退休「道德淪喪」 台大回應了

日邀台積赴首相官邸會談 公司證實劉德音將親自出馬

宣布了！ 朱立倫徵召侯友宜參選2024

聽新聞
test
0:00 / 0:00

明年健保總額預估大砍150億元 民進黨立委要求持續溝通

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部長薛瑞元昨與醫師公會全聯會進行明年健保總額研議、溝通。圖／取自王宏育醫師臉書
衛福部長薛瑞元昨與醫師公會全聯會進行明年健保總額研議、溝通。圖／取自王宏育醫師臉書

衛福部啟動明年健保總額計算方式討論，卻突然改變計算方式，造成明年健保總額大砍150億元，其中西醫基層總額減少23.52億元，引發醫界強烈不滿。民進黨立委邱泰源今於立院質詢，健保總額是醫事人員及民眾健康的糧草，明年成長率被調降，衛福部應和醫界溝通，醫勞盟甚至指出「沒錢是醫護過勞德重要原因」，目前有專家提議改採新的計算方式，「連我都覺得有問題」。

醫師公會全聯會常務理事、高雄縣醫師公會理事長王宏育說，由於這兩年物價波動厲害，依以往計算公式，為每年就MCPI(消費者物價指數中的醫療照護部分)上升情形估算，明年總額成長率為2.952%，但衛福部卻突然改採，四年平均MCPI，導致明年成長率僅為1.103%，相差150億元。

立法院社會福利及衛生環境委員會今審查「職能治療師法條文修正」、「營養及健康飲食促進法」等草案。衛福部長薛瑞元因上午有會議而向立院請假，由次長王必勝出席備詢。

立委賴惠員說，醫界反映，健保總額調整，依ＭCPI調整機制，由參考前一年改為四年平均，這無法真實反映真實的醫療支出成本，衛福部應說明清楚。

王必勝表示，這樣的估算方式由健保署委員提出，主要是看到ＭCPI約為三至四年為一周期，如果只看一年可能波動太大，因此四年平均較好，衛福部對健保總額是很慎重的考慮，但在有限的資源分配下，大家可能都不會滿意，如今有不同意見都會再由社保司進行研議，評估是否要進行修正。

不過，賴惠員指出，為何過去一年波動太大？主要是受到疫情影響，現在總是犧牲醫事人員，久了以後，不同的聲音會出來，應該要更加重視。

邱泰源也說，行政部門應負起責任，不要將責任全部推給健保會，應要持續溝通。

健保 衛福部 CPI

延伸閱讀

巴氏量表是否廢除引起熱議 王必勝：啟動跨部會討論

再生醫療雙法草案如高端疫苗翻版？ 王必勝：莫須有指控

BNT爭議找特定媒體放話？王必勝：不是我

王必勝揭1封信證實BNT大股東「不賣疫苗給郭董」 開酸：初選困難可以理解

相關新聞

為選舉明年健保總額預算大砍150億元 引爆醫界強烈不滿

衛福部啟動明年健保總額計算方式討論，如今卻突然改變計算方式，造成明年總額將大砍150億元，其中西醫基層總額減少23.52...

好市多冷凍草莓檢出A型肝炎病毒！高雄已經售出306包

好市多又有莓果類產品被檢驗出A型肝炎病毒！食品藥物管理署今天公布，食藥署在後市場檢出墨西哥生產的「科克蘭冷凍草莓」A肝病...

新北每年增300名小爸媽 20歲男照顧身障哥還要獨養1嬰

新北市每年約有300名未成年「小爸媽」，約6成是由其雙親扶養。20歲「小爸爸」阿昊（化名）四年前認識女友小詩有了新生命，...

痛風用藥適尿酸錠 預防性回收23萬錠

食藥署17日公布元宙適尿酸錠回收，食藥署副署長陳惠芳指出，因為藥品的溶離試驗的溶離度有下降趨勢，但仍在合格範圍，因此啟動...

明年健保總額預估大砍150億元 民進黨立委要求持續溝通

衛福部啟動明年健保總額計算方式討論，卻突然改變計算方式，造成明年健保總額大砍150億元，其中西醫基層總額減少23.52億...

不停了！國光客運同意持續代駛基隆至雙北3大通勤路線

國光客運12日公告6月1日起不持續代駛國道客運2002路（基隆長庚—台北長庚）、1551路（基隆—新店）及9026基隆市...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦