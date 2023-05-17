明年健保總額預估大砍150億元 民進黨立委要求持續溝通

衛福部啟動明年健保總額計算方式討論，卻突然改變計算方式，造成明年健保總額大砍150億元，其中西醫基層總額減少23.52億元，引發醫界強烈不滿。民進黨立委邱泰源今於立院質詢，健保總額是醫事人員及民眾健康的糧草，明年成長率被調降，衛福部應和醫界溝通，醫勞盟甚至指出「沒錢是醫護過勞德重要原因」，目前有專家提議改採新的計算方式，「連我都覺得有問題」。

醫師公會全聯會常務理事、高雄縣醫師公會理事長王宏育說，由於這兩年物價波動厲害，依以往計算公式，為每年就MCPI(消費者物價指數中的醫療照護部分)上升情形估算，明年總額成長率為2.952%，但衛福部卻突然改採，四年平均MCPI，導致明年成長率僅為1.103%，相差150億元。

立法院社會福利及衛生環境委員會今審查「職能治療師法條文修正」、「營養及健康飲食促進法」等草案。衛福部長薛瑞元因上午有會議而向立院請假，由次長王必勝出席備詢。

立委賴惠員說，醫界反映，健保總額調整，依ＭCPI調整機制，由參考前一年改為四年平均，這無法真實反映真實的醫療支出成本，衛福部應說明清楚。

王必勝表示，這樣的估算方式由健保署委員提出，主要是看到ＭCPI約為三至四年為一周期，如果只看一年可能波動太大，因此四年平均較好，衛福部對健保總額是很慎重的考慮，但在有限的資源分配下，大家可能都不會滿意，如今有不同意見都會再由社保司進行研議，評估是否要進行修正。

不過，賴惠員指出，為何過去一年波動太大？主要是受到疫情影響，現在總是犧牲醫事人員，久了以後，不同的聲音會出來，應該要更加重視。

邱泰源也說，行政部門應負起責任，不要將責任全部推給健保會，應要持續溝通。