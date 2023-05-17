不停了！國光客運同意持續代駛基隆至雙北3大通勤路線

國光客運12日公告6月1日起不持續代駛國道客運2002路（基隆長庚—台北長庚）、1551路（基隆—新店）及9026基隆市安樂區-南港展覽館，因3條路線均為基隆至雙北主要通勤路線，引發關注。公路總局台北市區監理所今表示，經協商國光客運已同意暫時代駛1551路，2002路及9026路線至新營運團隊接手。

國光客運先前宣布，6月1日起不持續代駛國道客運2002路（基隆長庚—臺北長庚）、1551路（基隆—新店）及9026南港線，引發地方熱議。台北市區監理所表示，3條路線均為基隆地區民眾至雙北地區通勤重要路線，台北市區監理所長江澍人率員至該公司協商，確保基隆地區民眾乘車需求。

台北市區監理所表示，國光客運已同意繼續代駛「1551路（基隆—新店）」路線，認為有持續提供服務必要；「2002路（基隆長庚—台北長庚）」路線目前由新營運團隊籌備中，國光公司將維持代駛至新營運團隊營運為止，以達無縫接軌乘車需求；另「9026基隆市安樂區-南港展覽館」路線仍持續支援，後續將滾動調整支援業者，以維持正常營運。

台北市區監理所表示，將持續與國光客運保持暢通聯繫管道，隨時協助該公司支援路線各項營運調度調整，使營運服務不中斷，以滿足基隆地區民眾乘車需求。