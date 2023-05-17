學界轟再生醫療法未充分溝通 薛瑞元：部分學者立法前未表達意見

攸關病患重大權益的「再生醫療雙法」，由於學界提出諸多質疑，甚至千名學者專家連署，指草案至少有八大爭議，認為沒有充分討論，批評政院版是「開大門」條文，國民黨團日前撤簽，民進黨團總召柯建銘也表示，將擇期處理。對此，衛福部長薛瑞元表示，並沒有不與學界溝通，只是之前立法過程中，有些學者「沒把意見表達出來，法案進到立法院審查才表達意見」。

再生醫療雙法包括「再生醫療法」草案、「再生醫療製劑條例」，在民進黨力推下，今年4月草案送進立法院審查，原訂昨日院會處理，但近千名學者專家連署提出8大質疑，包括動輒百萬的自費細胞治療，可不經完整臨床試驗，只要緊急授權就能打在病人身上，品質、安全性與有效性薄弱，恐讓病人成為白老鼠；而最爭議的第9條，賦予醫療機構執行再生技術免申請藥證的排除條款，遭疑規定過於寬鬆。

學界批評衛福部未充分溝通，薛瑞元表示，不是沒跟學界溝通，而是整個過程中，有些學者參與，有些沒有，當時沒有把意見表達出來，法案進入到立法院後，在審查過程中，才有這樣的意見出來。此外，主導法案審查程序的是立委，並不是沒有做好事前溝通，而是程序已經正在進行，要很詳細針對專業性問題逐一回答「有一定困能」，不過昨天立法院決議暫緩二三讀程序，會進一步協商，尊重立法院決定。

薛瑞元說，衛福部接下來將加強溝通，包括針對民眾、各領域專家提出質疑以及立委，會以各種可能方式積極進行溝通。至於是否會舉辦公聽會方式？他說，現在法案在立法院，如果由衛福部半公聽會「有點奇怪」，溝通可以用不同方式來做。

健保部分負擔新制預計於7月上路，第1階段會先就藥品、急診部分負擔做調整，民眾未來到醫學中心掛急診，加上掛號費將超過千元。薛瑞元表示，一千元是最高負擔，大部分不會到那麼高的費用，部分負擔新制對於健保財務影響不大，約30幾億而已，但推部分負擔用意，是希望促成分級醫療，鼓勵民眾不要小病往大醫院走，能在診所、地區醫院處理就當地處理，那部分負擔就沒有太大調整。