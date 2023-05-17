為選舉明年健保總額預算大砍150億元 引爆醫界強烈不滿

衛福部啟動明年健保總額計算方式討論，如今卻突然改變計算方式，造成明年總額將大砍150億元，其中西醫基層總額減少23.52億元，引發醫界強烈不滿。醫師公會全聯會理事長周慶明表示，最近物價齊漲，包括員工薪水等醫院營運成本都在漲，但衛福部健保會決定採用新的總額計算方式，使總額大降150億元，對此全聯會表達「強烈反對」，且此計算方式雖由健保會提出，但其中也有委員表達反對，應採更好、合理的方式進行評估，不過，昨日會議衛福部結論就是會採用此計算方式，將會持續和衛福部溝通。

衛福部長薛瑞元前天與昨天，分別與各層級醫院代表及醫師公會全聯會進行研議。高雄縣醫師公會理事長王宏育說，由於這兩年物價波動厲害，依以往計算公式，為每年就MCPI(消費者物價指數中的醫療照護部分)上升情形估算，明年總額成長率為2.952%，但衛福部卻突然改採，四年平均MCPI，導致明年成長率僅為1.103%，兩者相差150億元。

王宏育指出，這兩年物價齊漲，且去年9月協商今年總額經費時，沒有談到要用於治療新冠肺炎確診病人，如今確診者醫療費用不再由疾管署防疫預算支付，回歸由健保的總額給付，「這樣是霸王硬上弓，強迫由總額支付，有道理嗎？」

王宏育說，明年面臨總統大選，執政黨希望不要調升健保費率、保費，加上健保安全準備金需維持一個月以上，因此，必須控制健保總額成長率，避免健保總額增加，勢必要面對調漲保費的情形，「這樣總統就不好選了，台灣就是這樣，什麼事情都是政治化」。王說，昨在會議上衛福部的態度，不是去計算明年需要多少健保總額，而是希望大家撙節一點，能省盡量省，不要調保費，執政黨就比較沒事，如此是「政治正確，但對老百姓不好」。

王宏育說，今年3月2日醫師公會全聯會與蔡英文總統會面時，才聽到醫界的訴求，目前台灣醫療投資不夠，所有健康照護成績，包括腎臟病、糖尿病，以及新生兒死亡率、癌症存活率都輸給南韓，更不要說新加坡、日本，蔡英文總統答應要增加的預算240億還沒下來，真是令人灰心，台灣健保看不到光明的前途。

台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰昨在臉書表示，開會決議，明年健保總額殺150億元，共體時艱，白痴醫界繼續挺綠，為了明年選舉，當然要降健保，醫界死忠腦殘沒救，韭菜人選第一人。

蘇一峰說，原本疫情醫療預算的1000億元，不再編列額外預算，5月宣布疫情結束，但根本沒有結束，疫情升溫，花費卻丟進健保總額內使用。之後疫情吃掉健保點數直直落，還砍150億元，「官員當防疫之光英雄，醫護當健保血汗狗熊」。