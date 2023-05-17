新北再闢婦女及中高齡續航中心 地點落在三重

新北市勞工局長陳瑞嘉今日在市政會議宣布未來將在三重推出「婦女及中高齡續航中心」，加上原本在板橋的婦女及中高齡續航中心，兩家平均一年可輔導追蹤850人。新北市長侯友宜表示，市府必須加強提昇中高齡、婦女的勞動參與率，並協助中高齡勞工延緩退休。

侯友宜表示，因應人口結構少子化和高齡化危機，市府必須加強提昇中高齡、婦女的勞動參與率，並協助中高齡勞工延緩退休，增加職場續航的機會，勞工局今年要在溪北地區設立1處「婦女及中高齡續航中心」和「銀髮人才服務據點」，給中高齡及婦女更多支持。

勞工局表示，目前在板橋有一個「婦女及中高齡續航中心」的就業媒合的一個單位，會提供就業媒合還有職場的中高齡友善環境認證計畫。每年度預計新開發輔導中高齡及高齡者560人，追蹤已就業之中高齡在職勞工，提供後續職場關懷訪視至少3個月，全年度預計追蹤800人、企業入廠輔導至少40家。

勞工局指出，年底會在三重會繼續新設第二間「婦女及中高齡續航中心」，希望可以幫助市民獲得更多就業機會。溪北續航中心成立後，新北市每年度將新開發輔導中高齡及高齡者650人，追蹤已就業之中高齡在職勞工，提供後續職場關懷訪視至少3個月，全年度預計追蹤850人、企業入廠輔導至少45家。

陳瑞嘉指出，勞工局每年辦理就博會及徵才活動超過100場，另針對失業者職前訓練和在職者的證照輔導，每年合計辦理200班、5000人參訓。未來也會結合產業發展趨勢，規畫「永續發展碳管理分析師」、缺工產業訓練課程等最接地氣的職訓課程。

陳瑞嘉指出，在青年族群協助上，新北過去已推動青年就業三箭，並結合中央獎勵計畫及青年職涯發展中心共同協助青年就業，未來將結合青年局及相關局處攜手合作繼續努力。

陳瑞嘉提到，在職場安全部分，勞工局持續藉由輔導檢查，保障勞工工資、工時及休假等權益，另也落實職安源頭管理，結合跨局處宣導及事業單位，共同保障新北市204萬勞工的職業安全。並透過勞資調解、仲裁等機制協助勞工爭取權益，並藉由相關補助及資源來協助弱勢勞工。