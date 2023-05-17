好市多冷凍草莓檢出A型肝炎病毒！高雄已經售出306包
好市多又有莓果類產品被檢驗出A型肝炎病毒！食品藥物管理署今天公布，食藥署在後市場檢出墨西哥生產的「科克蘭冷凍草莓」A肝病毒污染陽性，由於在本月初開始回收，目前僅回收了草莓1402公斤。高雄市衛生局表示，經清查高雄有306人購買到這批冷凍草莓，目前尚未有人因此確診A肝，後續將依食安法裁處，視狀況可罰好市多6萬元至2億元。
衛生局說，好市多輸入產地墨西哥「Kirkland Signature科克蘭冷凍草莓(規格：2.72 kg/包，有效日期2024/08/05)」，經食藥署抽驗檢出A型肝炎病毒，該產品已在4月30日停止販售，衛生局5月5日要求好市多公司全面回收已售出產品，並監督後續產品回收及銷毀工作。
衛生局副局長潘炤穎說，經清查業者提供的銷貨對象清單，發現高雄市有306位好市多會員購買到這批冷凍草莓，衛生局已主動通知消費者提醒健康風險，目前尚未有人因此確診A型肝炎，後續將依食安法另為評估裁處。
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