好市多冷凍草莓檢出A型肝炎病毒！高雄已經售出306包

好市多又有莓果類產品被檢驗出A型肝炎病毒！食品藥物管理署今天公布，食藥署在後市場檢出墨西哥生產的「科克蘭冷凍草莓」A肝病毒污染陽性，由於在本月初開始回收，目前僅回收了草莓1402公斤。高雄市衛生局表示，經清查高雄有306人購買到這批冷凍草莓，目前尚未有人因此確診A肝，後續將依食安法裁處，視狀況可罰好市多6萬元至2億元。

衛生局說，好市多輸入產地墨西哥「Kirkland Signature科克蘭冷凍草莓(規格：2.72 kg/包，有效日期2024/08/05)」，經食藥署抽驗檢出A型肝炎病毒，該產品已在4月30日停止販售，衛生局5月5日要求好市多公司全面回收已售出產品，並監督後續產品回收及銷毀工作。