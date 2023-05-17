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限3天！姓名有「粥、大、福」同音字者 粥大福買1送1

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
粥大福限時推出姓名對對碰活動，符合條件者可享「買1送1」優惠。圖／粥大福提供
粥大福限時推出姓名對對碰活動，符合條件者可享「買1送1」優惠。圖／粥大福提供

主打雞湯粥、油條吃到飽的連鎖粥品「粥大福」，為慶祝全台第30間分店開幕，連續3日推出「呼叫粥大福」姓名對對碰活動，凡姓名中有「ㄓㄡ、ㄉㄚˋ、ㄈㄨˊ」任一同音字，即可享「買1送1」優惠。

2021年於新竹創辦的粥大福，主打多樣化的粥品料理，以慢煮的雞湯、粒粒分明的粥米為特色，提供蛤蜊絲瓜粥、鮮蚵鱸魚粥、極品海鮮粥等多種品項，目前包括新竹、雙北、桃園、台中等地均有門市。升級版的「粥大福plus」也提供升級版的餐飲內容，預計將於6月1日於台北京站百貨開幕。

為慶祝30間店開幕，5月18日至5月20日期間，只要姓名有粥「ㄓㄡ」、大「ㄉㄚˋ」、福「ㄈㄨˊ」任一同音字（注音相同，聲調不同也可），即可憑有效證件至全台門市，享「粥品／麵類買1送1」優惠，例如周小倫、陳小達、林阿夫等姓名均可適用。（宜蘭羅東店、桃園大業店除外）

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