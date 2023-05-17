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節慶米食入校園午餐 農糧署帶紅龜粿、竹筒飯走進校園

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
清明節前學童體驗以火龍果汁教作紅龜粿。圖／農糧署提供
清明節前學童體驗以火龍果汁教作紅龜粿。圖／農糧署提供

為帶領學童了解古人24節氣時序的農家智慧，激發對米食文化的好奇與喜愛，農委會農糧署今年的「食米學園計畫」，將節慶(節氣)米食教作融入學校課程，全台計有50所國小，辦理122場次示範教學，由老師搭配不同時令節氣規劃應景米食納入營養午餐提供學童品嘗。

農糧署表示，110年起開始於學校午餐供應產銷履歷米，且為培養學童餐餐好食力，設計將節慶米食文化導入語文、自然、社會、生活等課程，引領學童體驗傳統米食，跟著節氣歡度節慶。例如在清明節，以龜粄造型模具及現打火龍果汁為材料，教導孩童實作各自獨一無二的紅龜粿，並認識糯米的分類與用途。

而盛夏六月引領學童跟隨阿嬤的智慧，在農曆6月6日大暑時節以蓬萊米粉作綠豆米苔目，感受清涼又消暑的傳統米食；在霜降節氣的重陽節，以秈米蒸煮製成九層糕體驗重陽敬老與步步高升，讓孩童體會九層糕製作過程必備專注力與創造力，在年終五穀冬藏之冬至時節，教導學童以糯米粉搓湯圓，又圓又甜象徵豐碩圓滿。

農糧署表示，將節慶米食融入校園營養午餐，除了讓學童認知傳統米食文化之傳承與美味，依據地區特色也融入國內多元族群節慶米食展現之不同風味及樣貌，如原住民族的阿拜、竹筒飯；客家族群的粄條、牛汶水；越南的米線、米干，米食製品千變萬化豐富多元，啟發學童由不同角度學習米食文化，認同國內各族群特色米食展現不同風味與樣貌，啟蒙孩童文化素養。

農糧署表示，節慶米食導入校園營養午餐是今年首次試辦，期待能帶給學童對米食文化有不同的體驗與改變對米飯刻板印象，進而喜愛傳統多樣化米食。

清明節前學童體驗以火龍果汁教作紅龜粿。圖／農糧署提供
清明節前學童體驗以火龍果汁教作紅龜粿。圖／農糧署提供

節氣 農糧署 營養午餐

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