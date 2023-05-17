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不用耕作到老！農保投保15年滿65歲農民可享健保、農會會員資格

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
投保農保年限15年、年滿65歲農民即可安心退休。本報資料照片
投保農保年限15年、年滿65歲農民即可安心退休。本報資料照片

田間許多年長的千歲團，有的協助農事賺點零花錢，但有些長輩年長仍下田工作，是想保有既有資格。農委會近期預告修訂「農民健康保險被保險人所有農地全部出租繼續加保辦法」，只要投保農保年限15年、年滿65歲，就可以保障老農的農民健康保險、農會會員資格，不受農地出租影響。

農委會輔導處副處長陳怡任表示，草案修正之後，農民投保農保15年、年滿65歲，年紀到了，若農民想退休就可以退休了，不會受到限制，可把農地委託出租出去，也可以讓青年農民加入從農，老農安心退休；年長農民可繼續參加農民健康保險，也保有農會會員資格。

中華民國農會總幹事張永成表示，這草案不是要叫老農年紀到了，要把農地出租出去，法案的善意，是讓農民投保農保達到15年、年滿65歲時，如果沒力氣、或不願意繼續耕種，即使將農地出租，仍然保有既有資格；他表示，主要是過去老農年紀很大了，為了保有原本的資格，到了70、80歲恐怕還在耕種；現在透過修法後，只要農保投保達到一定的年資、年滿65歲，國家就承認你是農民了。

張永成表示，這樣修法比較符合農民退休制度，否則以前老農到了80多歲還在耕種，才被承認是實耕的農民，這樣太辛苦了，農事農業第一線生產，是非常辛勤的工作，修法後可讓農民真正和其他職業一樣，落實65歲退休制度。

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