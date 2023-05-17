王國材率團出席APEC 分享桃機第三航廈、通勤月票政策

交通部長王國材率團出席美國時間5月16日於底特律開幕的APEC第11次運輸部長會議，會中不僅介紹桃園機場第三航廈、第三跑道建設計畫與高雄港第七貨櫃中心等基礎設施，也分享擴大公共運輸補貼等政策成果。另與美國運輸部長Pete Buttigieg針對綠色海運、電動車產業鏈、無人機管理、鐵路安全等議題建立交流管道。

APEC第11次運輸部長會議由美國運輸部長Pete Buttigieg主持，王國材12日率領航港局、民航局、路政司、航政司、運研所主管及相關產業代表赴美參加，在首日會議與Pete Buttigieg進行雙邊會談，針對綠色海運合作、電動車產業鏈合作、無人機管理、鐵路安全等議題交流互動，雙方同意後續將就相關議題主管單位保持連繫，建立後續交流合作。

交通部指出，在「供應鏈與連結性」議程中，王國材分享我國各項強化供應鏈韌性作為成功經驗，說明台灣在疫情衝擊下，仍然維持海、空運輸業穩定運作，海空運輸產業表現逆勢成長並創新高的成績；另也分享台灣強化關鍵基礎設施韌性的各項前瞻措施，及介紹桃園機場第三航廈、第三跑道建設計畫與高雄港第七貨櫃中心等。

交通部表示，在「運輸部門於氣候變遷之角色」議程中，王國材也分享台灣擴大公共運輸補貼、台灣港群全數獲得歐洲海港組織(ESPO)生態港認證(Ecoports)及發展港埠離岸風電關聯產業等政策成果。