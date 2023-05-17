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王國材率團出席APEC 分享桃機第三航廈、通勤月票政策

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部長王國材於APEC第11次運輸部長會議中分享我國強化運輸供應鏈韌性作為成功經驗。圖／交通部提供
交通部長王國材於APEC第11次運輸部長會議中分享我國強化運輸供應鏈韌性作為成功經驗。圖／交通部提供

交通部長王國材率團出席美國時間5月16日於底特律開幕的APEC第11次運輸部長會議，會中不僅介紹桃園機場第三航廈、第三跑道建設計畫與高雄港第七貨櫃中心等基礎設施，也分享擴大公共運輸補貼等政策成果。另與美國運輸部長Pete Buttigieg針對綠色海運、電動車產業鏈、無人機管理、鐵路安全等議題建立交流管道。

APEC第11次運輸部長會議由美國運輸部長Pete Buttigieg主持，王國材12日率領航港局、民航局、路政司、航政司、運研所主管及相關產業代表赴美參加，在首日會議與Pete Buttigieg進行雙邊會談，針對綠色海運合作、電動車產業鏈合作、無人機管理、鐵路安全等議題交流互動，雙方同意後續將就相關議題主管單位保持連繫，建立後續交流合作。

交通部指出，在「供應鏈與連結性」議程中，王國材分享我國各項強化供應鏈韌性作為成功經驗，說明台灣在疫情衝擊下，仍然維持海、空運輸業穩定運作，海空運輸產業表現逆勢成長並創新高的成績；另也分享台灣強化關鍵基礎設施韌性的各項前瞻措施，及介紹桃園機場第三航廈、第三跑道建設計畫與高雄港第七貨櫃中心等。

交通部表示，在「運輸部門於氣候變遷之角色」議程中，王國材也分享台灣擴大公共運輸補貼、台灣港群全數獲得歐洲海港組織(ESPO)生態港認證(Ecoports)及發展港埠離岸風電關聯產業等政策成果。

此外，王國材會中與越南運輸部副部長進行場邊會談，雙方同意在2015年簽署的「臺越交通運輸合作瞭解備忘錄」架構下，重啟雙方相關政策與技術交流。另外也與新加坡運輸部長就運具電動化有關電動公車及電動小客車的推動辦理情形交換意見。

交通部長王國材率團出席APEC第11次運輸部長會議。圖／交通部提供
交通部長王國材率團出席APEC第11次運輸部長會議。圖／交通部提供

桃園機場 王國材 交通部長

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