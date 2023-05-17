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天氣炎熱空品差！北、中部「空汙紅爆」傍晚恐亮紅燈

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天傍晚起環境風場轉為偏南風，北部位於下風處，須留意汙染物累積。圖／截自環保署空品監測網
今天傍晚起環境風場轉為偏南風，北部位於下風處，須留意汙染物累積。圖／截自環保署空品監測網

今天環境風場環境風場為東南風，西半部風速偏弱，截至今早10時止，有5處空氣品質監測站亮「橘燈」，環保署提醒，二林、大寮、小港地區的敏感族群應減少在戶外劇烈活動。

根據環保署監測資料及氣象局昨晚間6時氣象資料顯示，昨天西半部位於背風側，水平及垂直擴散條件差，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度偏高，入夜後已趨緩。

今天清晨至上午環境風場為東南風，西半部風速偏弱，水平及垂直擴散條件差，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，傍晚起環境風場轉為偏南風，南部位於迎風面，擴散條件轉好，北部位於下風處，須留意汙染物累積，清晨馬祖及金門易有局部霧或低雲影響能見度。

環保署指出，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，雲嘉南清晨至上午零星地區可能達橘色提醒等級；竹苗空品區為「橘色提醒」等級；北部、中部空品區為「紅色警示」等級。

18日環境風場為西南風，北部地區位於下風處，須留意汙染物累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

19日鋒面影響，受降雨洗除作用影響，擴散條件稍轉佳，空氣品質多為普通等級。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

馬祖 環保署 宜蘭 空氣汙染

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