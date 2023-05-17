私校退場校地拿來蓋社宅？潘文忠：可行方向之一

副總統兼民進黨主席賴清德昨與政大學生座談，會中提到私校退場校地可公益使用，並納入社宅範圍，教育部長潘文忠今天表示，私立學校因為少子化等因素退場後，學校場域必須作為公益使用，社會住宅也是可行方向之一。

立法院教文會今天舉行「如何強化友善校園，織起社會安全網，守護『兒少照顧者』權益」，邀請教育部長潘文忠等人進行專題報告並備質詢。

賴清德昨天與政大學生座談，有青年關心居住正義，賴清德表示，總統蔡英文上任後，興建中或已完工社宅有7.3萬戶，包租代管有6.6萬戶，未來若要擴大供給，中央跟地方土地、國營事業土地、私校退場校地公益使用，都可思考用來作為社宅擴大的範圍。

潘文忠今天會前接受媒體聯訪時表示，私立學校因為少子化等因素退場後，學校校地主要作為公益使用，不管是轉作社福措施，或是作為社會住宅，都可以依相關程序處理，作為社宅，是可行方向之一。