退休還在繳房貸！？躺平族：不婚不生不買房

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文／陳羿郿

《網路溫度計》曾報導「8年級生不買房『都在等繼承」？』」一文，有網友也認為，人們一生中會經歷的大部分煩惱，都與婚育、買房有關，好奇若選擇不婚、不生、不買房，人生煩惱是否就少了九成？

原PO在PTT發文表示，假設個人人生目標不再是結婚、生子、買房，如此一來，既沒有家庭要照顧，也不用揹負房貸；那麼工作方面，就可以隨心所欲，只要有穩定收入足夠滿足自己溫飽就好。

反之，如果如果將結婚、生子、買房視為人生目標，結婚就需要面臨和另一半及其家人磨合的問題。生子會遇到「要不要坐月子中心？問題生活費由誰負擔？小孩如何教育？」等困擾。而買房想選擇好地段、近學區，現今房價又居高不下，扛房貸的壓力不小。考量以上總總因素，原PO認為，「所以說只要不婚不生不買房，是不是人生煩惱就少了九成？」



網友點頭：躺平解決所有問題

貼文一出，引起不少網友共鳴，「可以算算你的收入-小孩支出-生活支出-頭期款加房貸支出剩下多少，如果要省吃儉用30年我是不了解這樣的人生意義」、「買房真的很礙人生，一下契稅、一下房屋稅地價稅、買賣加徵增值稅、所得稅一堆稅，加上現在房價這個樣子，稅基也很高，欠稅一個月就給你強制執行，所以政府其實也是既得利益者」、「這就是我追求的人生」、「沒錯，躺平解決所有問題」、「這倒是真的，而且我身邊認識的同學或同事，有生小孩的，幾乎家裡都有贊助才敢生」。

不過也有網友認為，「不是，煩惱是一層疊一層的，你沒有這個煩惱，會有另一個煩惱遞補上來」、「太單純了，人生的煩惱豈止這些」、「年紀大自己一個人住很危險的，跌倒昏迷沒人知道，等發現都已經掰了」、「把煩惱延後而已，不同的煩惱會越來越大」、「有這個覺悟就做好存錢規劃，老了租不到房沒關係，直接住養老院」。

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30年期房貸成主流 40歲購屋繳到退休

內政部不動產資訊平台資料顯示，去年第四季全國新增購置住宅貸款平均還款期限再創新高，來到297個月（24年又9個月），代表過去利率還在低檔時，已有愈來愈多房貸族使用30年期房貸；但經過試算「若是40歲才購屋的民眾，沒有提前還款規畫，房貸可能會繳到退休」。

早年父母輩購屋因為房貸利率高，長輩多想要早點把錢還給銀行，可以少繳一些利息，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，這波升息前房貸利率已經降到1.3%多，房貸利率甚低，購屋人則希望還慢一點，可以的話多貸一些。

以房貸1000萬元試算，房貸利率2.06%，20年期本息平均攤還，每個月房貸金額為5萬0873元，不過若是使用30年期房貸，同樣條件則可以減少到3萬7263元，除了貸款金額可以降低減壓外，拉長還款年限也可以增加房貸負擔能力，以同樣月付款5萬元試算，利率2%，20年期房貸可以申貸千萬元，不過30年期則可以貸到1370萬元，無形中可多增加約370萬元的購買力。



這波央行連五次升息，房貸族有感房貸負擔明顯增加，曾敬德表示，建議民眾即使使用30年期房貸，也不見得繳好繳滿，利率比較高的時候，若沒有低風險穩定報酬的投資工具，就可以選擇提前償還部分房貸，也可以降低每月負擔。

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