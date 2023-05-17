懶人包／基北北桃1200元定期票開賣！怎麼買？怎麼用？1280元定期票退票方法一次看

image source:示意圖／《DailyView網路溫度計》

文／姜雅馨

許多雙北地區通勤族都會選擇搭乘捷運、公車或是騎乘Ubike上下班，考量每月交通花費，部分民眾也會選擇購買1280元公共運輸定期票，在30天內不限次數搭乘，對於長距離通勤的人來說也是一大福音。隨著基北北桃成為一日生活圈，交通部也規劃於7月1日起正式開通1200元定期票，想知道基北北桃定期票怎麼使用嗎？《DailyView網路溫度計》小編為您整理Q&A，趕快來看看吧！

Q1：何時開放購買基北北桃1200元定期票？

A1：預計7月1日上路，但為避免通勤族全擠在當天辦理退票及購票，故基北北桃1200元定期票提早至6月16日開放購買，但須等到7月1日才能使用，目前為初步方案，仍待交通部5月26日對外公布。

A2：原本的雙北1280元公共運輸定期票僅販售到112年6月30日，若是想將手上的1280元定期票退費，可洽詢北捷各捷運站詢問處辦理，退票金額以定期票票價扣除「定期票票價乘以經過日數佔定期票有效時間（30日）之比例，不足1元之數值採無條件捨去之優惠價計算」辦理退費，不收取退票手續費，退費金額將會直接退到悠遊卡裡。例如小明5月10日第一次使用定期票，票卡最後一次使用日為5月17日，總共使用8天，因此小明辦理退費可拿到1280元-（1280x8/30）＝1280-341=939元

如果1280元定期票已逾期，可在1年內至台北捷運官網申請線上退費，或至各捷運站票卡查詢機申請、各捷運站詢問處後送申請。

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Q3：基北北桃1200元定期票可以在哪裡購買？

基北北桃1200元定期票目前預計可在台北捷運、新北捷運、桃園機場捷運、部分台鐵車站及轉運站販售。

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Q4：基北北桃1200元定期票涵蓋使用範圍有哪些？

目前規劃可使用於台鐵、雙北捷運、輕軌、桃園機場捷運、國道客運、基北北桃公車、YouBike及藍色公路交通工具，購買後可享30天內無限次搭乘。

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