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再生醫療雙法草案如高端疫苗翻版？ 王必勝：莫須有指控
「再生醫療法」及「再生醫療製劑管理條例」雙法草案，原預計昨在立法院院會進行二讀審議，但近期各界對雙法草案仍有許多疑慮，甚至立法院黨團協商也歷經三次破局未達共識，立法院決定暫緩審議。外界更疑慮「再生醫療雙法草案」獨厚生技業者，有如高端疫苗翻版。衛福部次長王必勝說，「這是莫須有的指控」。
立法院社會福利及衛生環境委員會今審查「職能治療師法條文修正」、「營養及健康飲食促進法」等草案。衛福部長薛瑞元因上午有會議而向立院請假，由次長王必勝出席備詢。
王必勝於備詢前受訪表示，衛福部對「再生醫療雙法草案」基本立場是照顧民眾健康，或幫助需要再生醫療的民眾，無考量商業利益，而再生醫療製劑都會經臨床試驗，因再生醫療是新技術，將持續和委員、黨團及專家溝通，衛福部也收集各界意見，是否需要調整都會積極進行。
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