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今暖熱如夏 吳德榮：明天及下周一迎第三波、第四波梅雨鋒面

聯合報／ 記者周彥妤╱台北即時報導
今暖熱如夏，明天及下周一迎第三波、第四波梅雨鋒面。本報資料照片
今暖熱如夏，明天及下周一迎第三波、第四波梅雨鋒面。本報資料照片

今天還是熱，各地白天逾33度，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天指出，今天白天各地在33度以上，暖熱如夏，但梅雨鋒面明接近，周五會影響台灣。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今日各地多雲時晴，白天暖熱如夏，早晚微涼；山區午後及花東偶有零星降雨。各地區平地氣溫：北部21至33度，中部21至34度，南部21至35度，東部19至33度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，未來一周有梅雨季第3及第4波移動性鋒面影響，結構不強，持續時間亦不長；但即使鋒面離開，大氣仍不穩定，清晨西南部沿海、午後山區易有對流發展，並擴展至其他地區；無論是在鋒面附近、或因大氣不穩定而被激發的對流，皆屬中、小尺度的天氣變化，可提前預警的時間較短，應多注意即時訊息。

他指出，明日第3波「移動性」鋒面逐漸接近，天氣仍悶熱，東南部有焚風發生的機率；大氣不穩定，西半部有局部短暫陣雨。周五鋒面影響，降雨機率提高，偶有小範圍強對流發展，有較大雨勢，需注意最新訊息。周六、下周日鋒面東移，大氣仍不穩定，西半部有局部陣雨。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下周一梅雨季第4波「移動性鋒面」逐漸接近，大氣不穩定，西半部有局部短暫陣雨。下周二鋒面影響，各地降雨機率提高，偶有小範圍強對流在其中發展，有較大雨勢，應續觀察。

吳德榮 梅雨 天氣動態

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