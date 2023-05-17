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好市多A肝莓賠償 檢測費逾500元實支實付
美式賣場好市多販售的冷凍綜合莓、藍莓日前接連檢驗出A肝病毒，多達四點二萬名有購買記錄的會員受影響，後續賠償也引發爭議，挨批敷衍、沒誠意。行政院消保處表示，已邀相關單位與好市多研商。好市多承諾，受影響的消費者檢測及掛號費低於新台幣五百元者，仍維持給付五百元，超過五百元者可檢具單據，將實支實付補助。
至於會員同住家人如食用影響產品，檢測費用（含掛號費）則依個案情形從優從速處理。此外好市多也承諾，關於公告第三點的A肝確診者，公司將負擔一切法律上責任（包括但不限相關醫療費用）。
消保處提醒，如與好市多的消費爭議仍無法獲得妥適處理，可依消保法，向消費者保護團體、各地方政府消費者服務中心申訴或至行政院消費者保護會網站進行線上申訴，另如欲提起團體訴訟者，可保留相關的證據資料。
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