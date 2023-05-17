健保部分負擔新制 7月1日上路

健保部分負擔新制預計七月一日正式上路，門診藥費、急診部分負擔、慢性處方箋等三大部分均調整費用，衛福部估算，新制上路後，一整年約可增收卅二點七三億元，八四五萬人受影響。

健保署醫務管理組長黃兆杰表示，部分負擔調整的目的在於落實分級醫療，期待就醫分流，緩解大型醫院急診人滿為患等困境。

衛福部昨預告「健保門診藥品與急診部分負擔調整方案」，門診藥品方面，地區醫院及基層診所維持藥費一百元以下，免收取藥品部分負擔，一○一元以上收取百分之廿，最多收二○○元；醫學中心或區域醫院藥費一○○元以下，收取藥品部分負擔十元，一○一元以上收取百分之廿，最多收三○○元。

慢性處方箋方面，醫院開立第一次調劑，比照一般藥品處方箋需收取藥品部分負擔，第二次後調劑維持免收；為了鼓勵病情穩定的慢性病人至基層診所就診，基層診所維持免收慢性病連續處方箋部分負擔，而為減輕中低收入戶、身心障礙者的經濟負擔，不論就醫院所層級，也免收部分負擔。

為讓大醫院急診資源保留給急重症病人，急診部分負擔依就醫院所層級別採「定額」收費，醫學中心七五○元，區域醫院四○○元，而地區醫院和基層診所則維持收取一五○元；中低收入戶與身心障礙者於醫學中心收五五○元、區域醫院三○○元、地區醫院及基層診所一五○元。以台大醫院急診為例，新制上路後，部分負擔七五○元，加上掛號費二五○元，合計一千元。

黃兆杰說，新制上路後，約八四五萬人受影響，其中十三萬點三萬人約需增加二千至三千醫療費用，超過三千元者，僅二點六萬人。

衛福部長薛瑞元表示，最快七月一日實施，但若收到需要修正的重大意見，不排除時程延後。