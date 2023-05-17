長照住宿補助 最高將增至12萬

為減輕民眾負擔，衛福部長照司宣布，七月一日起，擴大住宿機構補助方案，居住一般／精神護理之家、老人福利（除安養床外）、身障、長照、榮民之家（自費失能失智養護床）、兒少安置機構等，經各地照管中心長照評估為第四級以上住民，或持中度以上身障證明者，每人每年補助額度從六萬元增至最高十二萬元，並取消排富規定，估計十二點五萬人受惠，需支出七十七億元。

衛福部統計，至一一○年，申請住宿機構補助已有十二點三萬人次。六十五歲以上，或領有身障證明者，可另選擇政府身障住宿照顧費用補助、或中低收失能老人機構公費安置補助等。

長照司副司長吳希文表示，新方案條件為「長照需評估四級以上」或「具身心障礙證明中度」，當年度累積住滿一八○天，可一次領取十二萬補助；未滿一八○天，每個月需住滿超過半個月，可按月補助一萬元。

吳希文說，新制要求個案須經過長照評估，目的在於讓輕度、中度失能民眾優先使用長照居家、社區服務；至於中度、重度失能者，如已經申請住宿機構補助，大多屬於嚴重失能，且有身心障礙證明，無需額外評估。