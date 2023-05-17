新冠第4波疫情 中重症較上周增33%

新冠肺炎疫情增溫，疫調顯示，近七日每日平均新增一五四例本土確定病例（中重症），較前七日上升三成三，疾管署副署長羅一鈞表示，醫療資源使用情形、口服抗病毒藥物開立數量及住宿式機構陽性率等指標均明顯升溫，正式進入第四波疫情，預估到六月底前都處於上升階段。

至於流感疫情同樣升溫中，上周門急診類流感就診人次達六萬七七三三人次，較前一周上升百分之五點七，整體趨勢向上，無法確認何時反轉。上周新增十四例流感併發重症病例、二例死亡個案，其中北部五歲男童為三年來首例兒童流感死亡個案，從發病到出現重症徵兆、死亡，僅短短三天。

疾管署統計，五月起，新冠本土併發症累計二○二二例，其中一○一○例未打滿三劑疫苗，七○三例未曾接種任何一劑疫苗。上周平均每日新增死亡個案十五例，與前一周差不多。

羅一鈞說，這波新冠疫情預計持續上升至六月，高峰會落在何時，仍待觀察。隨著疫情擴大，陪探病管制措施不會進一步鬆綁。至於口罩令，照護機構和救護車口罩令，依照原先規畫，自五月卅一日從強制戴口罩改為建議，醫療院所、藥局等醫事機構是否鬆綁，則還在討論中。

中國附醫副院長黃高彬表示，新冠肺炎病毒不斷變異，傳染力上升，不戴口罩後更易感染，加上絕大部分國人體內無新變異株的抗體，「疫情上升是可預期的」。建議在五月底前，民眾搭乘大眾運輸工具，仍應配戴口罩，待天氣炎熱，疫情可望較快降溫。

因應各國已陸續取消疫苗接種證明或篩檢陰性證明，羅一鈞宣布，我國「數位新冠病毒健康證明」系統提供申辦「疫苗接種數位證明」、「檢驗結果數位證明」、「接觸者隔離證明」、「確診者指定處所隔離通知書補發」等服務，至五月卅日廿四時止。

另新增十二例本土猴痘確定病例，均為本國籍男性，年齡介於廿多歲至卅多歲，累計確診九十一例病例（八十一例本土及十例境外移入）。增購二萬瓶猴痘疫苗將於本周開放接種，全國七十九家醫療院所提供接種服務。