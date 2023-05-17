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健康你我他／熱敷緩解瘀血 灰指甲慢慢消失

聯合報／ 文／曾清芳（竹市東區）
遵照醫師的叮囑，自備熱敷袋疏通腳趾瘀血。圖／曾清芳提供
遵照醫師的叮囑，自備熱敷袋疏通腳趾瘀血。圖／曾清芳提供

兒時好玩，常摔個鼻青臉腫。母親曾說：「你兩腿不消停，才惹來累累傷痕。」但雙腿再強健，終歸有休歇的時刻。

年逾耳順後，常感覺膝關節疼痛，有次左腳拇趾、二趾、三趾的指甲灰暗且腫痛。骨科醫師說：「老化造成膝關節疼痛，球鞋擠壓腳趾導致瘀血是灰指甲的成因。」

經復健科電療及熱敷，多休息，運動調整為和緩方式後，膝關節疼痛獲得改善，外出運動時穿上大小合宜、底層彈性適度的球鞋，腳趾的灰指甲及腫痛沒再惡化。我遵照醫師的叮囑，自備熱敷袋，每日在家熱敷膝關節半小時，促進膝關節血液循環外，並進一步疏通腳趾的瘀血，灰指甲及腫痛慢慢消失。

日常我喜歡烹調簡單的料理與家人分享，便多了在廚房切切洗洗的機會。為了食安，我徹底修剪雙手指甲，向來安好無恙，可是近幾年每次修剪後，手指頭便腫痛、化膿、動彈不得。醫師說：「是甲溝炎引起的，身體免疫力下降的徵兆。」醫師開了塗抹藥膏並囑咐：「修剪指甲請剪下留情，少泡水。」

過去稀鬆平常的事，現在做起來卻力不從心，是老化現象，甲溝炎是表徵之一，不能等閒視之，以免惡化為敗血症喪失生命。歲月不饒人，大家惟有平日多維護身心健康，提升免疫力，方能降低老化帶來的不便。

膝關節 醫師 老化

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