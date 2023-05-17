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台大醫院前院長 糖尿病權威戴東原辭世

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
台大醫院前院長戴東原，昨在睡夢中辭世。本報資料照片
台大醫院前院長戴東原，昨在睡夢中辭世。本報資料照片

國內糖尿病權威、糖尿病關懷基金會名譽董事長戴東原，昨上午八時於睡夢中過世，享壽84歲。仁濟醫院院長李龍騰表示，戴東原曾任台大醫院院長、成大醫院院長、省立桃園醫院副院長（現為衛福部桃園醫院）、台北仁濟醫院院長，並獲得第27屆醫療奉獻獎。

糖尿病關懷基金會董事長蔡世澤指出，戴東原一生致力於三大醫學領域，包括糖尿病、家庭及老人醫學，是家庭醫學及老人醫學開山始祖，對鞏固台大醫院成為國內龍頭醫院的地位，貢獻很大。

蔡世澤說，目前糖尿病成為大家十分重視的疾病，可是在早年還沒有這麼重視時，戴東原就已投入研究、教學及照顧病人的工作，並出版國內第一本關於糖尿病的專書，在糖尿病領域曾擔任糖尿病學會理事長及長達24年糖尿病關懷基金會董事長，致力於糖尿病醫學與研究。

戴東原父親是法界人士，在台大法學院執教，後轉任司法院服務，已故的外公張山鐘是屏東縣萬丹鄉名醫。戴東原曾說，外公在古厝開診所，醫術高超，被病人當神崇拜，門庭若市，每天至少看診200位病人，從小啟發他學醫的宏願，高中畢業獲保送台大醫學院，奉獻一生救治及照顧病人。

李龍騰表示，戴東原為人處事或進行醫學研究時，有條有理，雖然許多事情、研究過程，可能遭受許多阻礙，但都不會急躁，希望一步一步來，達到最後圓滿的成果，他也受戴東原一路栽培，如今過世對台灣醫界來說，「真的是一大損失」。

蔡世澤指出，在早年還沒有這麼重視家庭、老人醫學的年代，戴東原眼光放遠，投入相關領域設立制度。在台大醫院院長任內，落成了現在台大醫院位在中山南路的新址，對台大醫院貢獻很大。對於戴東原過世，他內心十分難過，並表達哀悼之意。

台大醫院 糖尿病 台大醫學院

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