聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康主題館／拳擊有氧幫長輩增肌 練習門檻低、趣味性高

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導
台北醫學大學附設醫院體重管理中心體能教練陳俊宏（左）教導拳擊有氧動作。記者曾學仁／攝影
台北醫學大學附設醫院體重管理中心體能教練陳俊宏（左）教導拳擊有氧動作。記者曾學仁／攝影

長輩擔心運動受傷，大多會優先選擇強度較低的運動如散步、健走等，近年醫界倡議「增肌」才是延緩身體老化的關鍵，但看見啞鈴、槓鈴、壺鈴等各式重訓器材可能就先卻步，台北醫學大學附設醫院體管中心建議，中高齡者適合練習入門門檻低、趣味性高的「拳擊有氧」，上課12周就能增肌0.9公斤。

人在30歲以後，每10年約減少3%到8%的肌肉量，60歲以後肌肉量流失更快。增加肌肉可以增加行動力，幫助社交刺激，肌肉也能保護關節，避免關節受傷，降低受傷後臥床機率。

運用核心肌群 具高度增肌效果

北醫附醫體管中心體能教練陳俊宏表示，拳擊有氧是結合拳擊、跆拳道、空手道以及各式武術運動的運動，大多運用上肢、核心以及大腿的力量，特別是核心肌群的運用，幾乎所有的動作都用得到。雖然拳擊有氧是「有氧運動」，但具高度增肌效果，一改有氧運動只具減脂效果的印象，非常適合長輩嘗試。

中高齡訓練12周 就可增肌0.9公斤

陳俊宏說，拳擊有氧課程相較於「純重訓」，難度不高，根據研究，若進行6周拳擊有氧課程，受試者肌肉量增加0.9公斤，體脂減少1.3公斤，中高齡者進行12周課程也具同樣效果。

拳擊有氧基本六大招式：深蹲、刺拳、直拳、勾拳、上勾拳、抬膝，一連串訓練胸、背、核心、大腿肌群，透過連續的動作編排，增加心肺適能。陳俊宏表示，不少長輩會覺得腰痠背痛，與胸部沒有「開胸」有關，適度的運動與伸展，都能大幅改善平時的行動力。

陳俊宏指出，高齡者運動除了要達到流汗效果，也可以透過運動改善屁股鬆、駝背等問題，建議找教練校正關節，讓動作更為穩定後，逐步再依照自己的喜好方式，尋找適合的運動。

1深蹲：深蹲是基礎動作，訓練核心肌群、大腿肌肉，增加肢體穩定性。記者曾學仁／攝影
1深蹲：深蹲是基礎動作，訓練核心肌群、大腿肌肉，增加肢體穩定性。記者曾學仁／攝影

2刺拳：一手彎曲貼著臉部，另一手出拳，讓身體呈側身，把背部、手臂帶出去。可訓練胸背部肌肉。記者曾學仁／攝影
2刺拳：一手彎曲貼著臉部，另一手出拳，讓身體呈側身，把背部、手臂帶出去。可訓練胸背部肌肉。記者曾學仁／攝影

3直拳：直拳與刺拳的差別在於直拳運用腹部核心的力量，把拳再往前帶。除了練胸背肌群，也會需要核心肌群力量。記者曾學仁／攝影
3直拳：直拳與刺拳的差別在於直拳運用腹部核心的力量，把拳再往前帶。除了練胸背肌群，也會需要核心肌群力量。記者曾學仁／攝影

4勾拳：一手貼著臉，另一手彎曲出拳，與肩同高，運用腰部核心肌群轉動身體，增加出拳力道，增加核心、手臂、背部肌群強度。記者曾學仁／攝影
4勾拳：一手貼著臉，另一手彎曲出拳，與肩同高，運用腰部核心肌群轉動身體，增加出拳力道，增加核心、手臂、背部肌群強度。記者曾學仁／攝影

5上勾拳：一手貼著臉部，運用核心以及腰部力量轉身將另一手往上勾。記者曾學仁／攝影
5上勾拳：一手貼著臉部，運用核心以及腰部力量轉身將另一手往上勾。記者曾學仁／攝影

6抬膝：抬膝帶動臀部、背部、小腿、大腿肌群，同時訓練平衡的能力。記者曾學仁／攝影
6抬膝：抬膝帶動臀部、背部、小腿、大腿肌群，同時訓練平衡的能力。記者曾學仁／攝影

運動 長輩

延伸閱讀

重訓才能增肌？拳擊有氧入門容易，練12周就能增肌0.9公斤

24歲學霸AV女優自曝罹「這種病」停工！典型症狀一痛二累三腦霧，確診不易還常被認為無病呻吟

健美肌肉戰警3月削肉18公斤 防搶演練霸氣大外割壓制

腰酸背痛可能是肌少症 高醫指導提早存退休「肌」金

相關新聞

新冠第4波疫情 中重症較上周增33%

新冠肺炎疫情增溫，疫調顯示，近七日每日平均新增一五四例本土確定病例（中重症），較前七日上升三成三，疾管署副署長羅一鈞表示...

長照住宿補助 最高將增至12萬

為減輕民眾負擔，衛福部長照司宣布，七月一日起，擴大住宿機構補助方案，居住一般／精神護理之家、老人福利（除安養床外）、身障...

好市多A肝莓賠償 檢測費逾500元實支實付

美式賣場好市多販售的冷凍綜合莓、藍莓日前接連檢驗出A肝病毒，多達四點二萬名有購買記錄的會員受影響，後續賠償也引發爭議，挨...

健保部分負擔新制 7月1日上路

健保部分負擔新制預計七月一日正式上路，門診藥費、急診部分負擔、慢性處方箋等三大部分均調整費用，衛福部估算，新制上路後，一...

掉髮、傷口難癒？ 5種食物幫你補鋅

肌肉的生成與修復、免疫系統好壞、性功能、骨骼健康、長高、皮膚癒合，乃至肝臟的排毒等生化反應，都需要鋅來推動。不過，研究指...

健康主題館／拳擊有氧幫長輩增肌 練習門檻低、趣味性高

長輩擔心運動受傷，大多會優先選擇強度較低的運動如散步、健走等，近年醫界倡議「增肌」才是延緩身體老化的關鍵，但看見啞鈴、槓...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦