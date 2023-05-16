中華郵政與集保擴大合作 查詢餘額、交易明細更便利
因應數位轉型，中華郵政公司即日起與台灣集保結算所合作，擴大「開放銀行『消費者資訊查詢』」功能，郵政儲戶可透過「集保e手掌握」APP查詢存簿儲金帳戶餘額、交易明細，及綜合儲金定存餘額，提升帳戶管理效率與便利。
中華郵政公司表示，郵政儲戶使用此服務，須先向往來證券商申請「集保e手掌握」APP，透過已完成設備綁定的「行動郵局」APP授權認證後，即可享受便利金融服務。儲戶也可於「集保e手掌握」APP查看個人證券、基金及郵局或其他往來銀行的帳戶資產，免除須個別登入往來銀行APP的程序。
另外，中華郵政公司5月30日將推出「波波鴿集郵商品」，以波波鴿為設計開發多款生活小物，民眾可於全國各地郵局、郵政博物館洽購，或至「中華郵政集郵電子商城」 （https://stamp.post.gov.tw）訂購，包括波波鴿提袋(售價320元)、波波鴿便利貼(每組售價55元)、波波鴿隨身碟(售價350元)、波波鴿小夜燈(售價380元)、波波鴿收納包(售價180元)、波波鴿鑰匙圈(售價140元)、波波鴿筆筒(售價300元)。
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