交部擬廢松機優先權例外條款 主動提報飛安違規不扣分

疫情重創航空業，交通部預告「國際航權分配及包機審查綱要」修正草案，微調國際航權分配、飛安考核評分表，貼近空運市場需求；修正要點可分4大項，包括「廢除松山機場例外條款」，讓國內所有機場每周七班優先營運權班次數一致，並明定業者防疫管理措施，不納飛安考核範圍，以及主動提報飛安違規事件且符合條件者，不列航權扣分。

交通部民用航空局指出，2002年8月12日訂定發布國際航權分配及包機審查綱， 歷經7次修正施行迄今，最近一次修正在2015年8月10日。因疫情影響整體空運市場，為符合未來空運市場需求，明確國際航權分配，促使因應實務需要及其充分使用，於是預告該修正草案。

《國際航權分配及包機審查綱要》現行條文第3條明定，兩航點間（機場對機場）航線優先分配二家業者營運，享每周7班優先營運權，但兩航點的其中一航點若為松山機場，則享每周6班優先營運權。

民航局企劃組長陳昭諭舉例，所謂兩航點優先分配2家業者營運，假如台灣每周有7班「桃園國際機場 - 德國法蘭克福機場」的航權，民航局分配A航空公司每周3班次、B航空公司每周4班次。

若民航局後續又和德國簽新航約，再另拿到額外的7班航權，A、B航空公司因分別各享有每周7班營運優先權，只要提出申請，民航局就要優先給這2家，讓他們增至每周7班次，如A航空公司原每周3班次，可再追加4班次、B航空公司原每周4班次，可再追加3班次。

陳昭諭解釋，當初設計「2業者每周7班優先制」，立意是認為有2家業者參與營運，才能促進市場競爭；而設定每周7班則是認為每天1班，更符市場規模。有意願的業者可提出申請，至於誰能成為那2家業者，則以《國際航權分配及包機審查綱要》第6條辦理，評估資格項目包括政策面、技術面等。

她說，當初明文松山機場例外條款，僅享每周6班優先營運權，是考量松機航班少、機場規模小。隨著滾動修正空運需求，才會擬廢除該條款，不再把松機當例外，讓國內所有機場優先營運權班次統一，每日1班、一周7天更貼近市場需求。

其次，「國際航權分配及包機審查綱要」修正草案第11條明文新增，若某航空公司因未符合4大規定，包括分配後1個月內未提出航線申請、發航線證書後4個月內未開航、開航後停止營運達六個月、未充分使用容量班次達6個月，以致某段航權遭廢止，民航局重新分配釋出航線，該航空公司不能申請原遭廢航線，但可申請其他不同航線。陳昭諭說，過去無實例，但因有航空公司提出疑惑，於是明文納入修正草案。

第三，微調國際航權分配技術面飛安考核評分表，草案擬修正第6條附表；一是原在疫情期間，業者的防疫管理措施納入評分，現擬不列入飛安考核範圍。

此外，為鼓勵業者主動提報飛安事件，且符合條件者，經依《民用航空法》第57條規定發函限期改善，亦不列入扣分範圍；不過 ，陳昭諭也強調，只是「不列入航權扣分」，不過依據《航空器飛航作業管理規則》，仍可能面臨處罰，就看違規狀況據法條判定。